W czwartek świat obiegła poruszająca informacja: António Lobo Antunes, uznany portugalski poeta i pisarz, nie żyje. Autor zmarł w wieku 83 lat. Wiadomość o śmierci potwierdził rzecznik prasowy wydawnictwa Leya, które od lat publikowało jego dzieła. Antunes był jednym z najczęściej wydawanych i tłumaczonych portugalskojęzycznych pisarzy na świecie, a jego śmierć poruszyła środowisko literackie na całym świecie.

António Lobo Antunes nie żyje

António Lobo Antunes zyskał światową sławę jako autor ponad 20 powieści, które zostały przetłumaczone na ponad 30 języków. Jego debiut literacki, powieść „Memória de Elefante” z 1979 roku, od razu zapewniła mu sukces i miejsce w czołówce pisarzy europejskich. Antunes regularnie wymieniany był wśród kandydatów do literackiej Nagrody Nobla, a jego styl porównywano do takich gigantów literatury jak William Faulkner, Albert Camus czy Louis-Ferdinand Céline.

António Lobo Antunes został uhonorowany prestiżowymi nagrodami literackimi. W jego dorobku znalazły się m.in. Jeruzalem Prize, Asturia's Prize for European Literature oraz Nagroda Camoesa. Te wyróżnienia nie tylko podkreśliły wagę jego twórczości, lecz także potwierdziły, że Antunes był jednym z najwybitniejszych współczesnych pisarzy portugalskojęzycznych.

W twórczości António Lobo Antunesa znaczącą rolę odegrały jego osobiste doświadczenia. Był z wykształcenia lekarzem psychiatrą, a w 1970 roku został zmobilizowany do wojska i brał udział w wojnie w Angoli. Przeżycia wojenne wywarły ogromny wpływ na jego literackie dzieła - szczególnie w powieści „Zadupia”, gdzie głównym bohaterem jest lekarz zmagający się z wojennymi wspomnieniami. Portugalska historia, refleksja nad tożsamością i rozliczenie z przeszłością stanowiły nieodłączne elementy jego prozy.

António Lobo Antunes miał mnóstwo fanów w Polsce

W Polsce miłośnicy literatury mogą sięgnąć po takie tytuły jak „Nie wchodź tak szybko w tę ciemną noc”, „Chwała Portugalii”, „Karawele”, „Zadupia” oraz „Podręcznik dla inkwizytorów”. Wszystkie te dzieła cechuje głęboka refleksja, a ich styl i tematyka niejednokrotnie budzą skojarzenia z największymi światowymi pisarzami. Dziedzictwo literackie António Lobo Antunesa, ugruntowane licznymi tłumaczeniami i wydaniami międzynarodowymi, pozostanie inspiracją dla przyszłych pokoleń pisarzy i czytelników.

