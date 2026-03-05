Zmarł polski olimpijczyk. Potwierdzono smutne wieści

W środę sportowy świat pogrążył się w głębokim smutku po informacji o śmierci Janusza Ceglińskiego. Ten wybitny koszykarz, mający za sobą bogatą i pełną sukcesów karierę, zmarł w wieku 76 lat w Gdańsku. Jego odejście to ogromna strata zarówno dla lokalnej społeczności, jak i dla całej polskiej koszykówki. Cegliński był ikoną Wybrzeża Gdańsk oraz reprezentacji Polski, a wieść o jego śmierci błyskawicznie obiegła sportowe środowisko.

Nie żyje Janusz Cegliński

Janusz Cegliński urodził się 6 kwietnia 1949 roku w Gdańsku. Swoją karierę koszykarską rozpoczął jako wychowanek Wybrzeża, gdzie występował przez 16 lat, od 1966 do 1982 roku. W barwach tego klubu rozegrał aż 425 meczów - żaden zawodnik w historii Wybrzeża nie wystąpił w tylu spotkaniach. Jego dorobek punktowy był imponujący - aż 4555 zdobytych punktów, co dawało mu drugie miejsce w historii klubu, tuż za legendarnym Edwardem Jurkiewiczem. Po zakończeniu gry w Wybrzeżu Cegliński przeniósł się na Węgry, gdzie grał w latach 1982-1984, by następnie wrócić do Gdańska i zakończyć karierę w Spójni Gdańsk w sezonie 1986/87. Jako oldboj reprezentował także TKKF Neptun Gdańsk.

Cegliński był filarem Wybrzeża Gdańsk, z którym czterokrotnie zdobył mistrzostwo Polski (1971, 1972, 1973, 1978). Do jego kolekcji medalowej dołączyły również dwa srebrne krążki (1970, 1980) oraz dwa brązowe (1968, 1975). Poza tym sięgnął po krajowy puchar w latach 1976, 1978 i 1979. Sukcesy drużynowe przeplatał indywidualnymi osiągnięciami, budując pozycję jednego z najbardziej utytułowanych koszykarzy w historii polskiego sportu.

Warto przypomnieć, że niedawno śmierć legendy dotknęła także środowisko aktorskie w Polsce. W połowie lutego dowiedzieliśmy się, że Bożena Dykiel nie żyje.

Janusz Cegliński zajął czwarte miejsce na mistrzostwach Europy

Janusz Cegliński w latach 1971-1977 z dumą nosił koszulkę reprezentacji Polski. Rozegrał dla niej 151 spotkań, zdobywając w sumie 1417 punktów. Na zawsze zapisał się w historii jako uczestnik igrzysk olimpijskich w Monachium w 1972 roku. Podczas tego prestiżowego turnieju zagrał w ośmiu z dziewięciu meczów, zdobywając łącznie 73 punkty. Najwięcej - 15 - rzucił w pojedynku z Hiszpanią. Polska reprezentacja uplasowała się wtedy na dziesiątym miejscu.

Cegliński dwukrotnie reprezentował Polskę na mistrzostwach Europy. W 1971 roku w Niemczech polska drużyna była o krok od podium, zajmując czwarte miejsce. Dwa lata później, w Hiszpanii, Biało-Czerwoni zajęli dwunastą pozycję. Po zakończeniu profesjonalnej kariery nie rozstał się z koszykówką - występował jako oldboj w barwach TKKF Neptun Gdańsk, dając przykład młodszym pokoleniom sportowców.

Zobacz także: