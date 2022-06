Nie żyje księżniczka Kasia. Arystokratka o polskich korzeniach zmarła w wieku 45 lat

Kilka dni temu media przekazały dramatyczne wieści o śmierci Kasi Lenhardt - polskiej modelki i finalistki niemieckiej edycji "Top Model", która była związana z piłkarzem Bayern Monachium, z którym rozstała się na krótką chwilę przed tragicznymi wydarzeniami. 9 lutego, w dniu szóstych urodzin swojego synka, Kasia Lenhardt została znaleziona martwa w berlińskim apartamencie, a informacje o tym, że kobieta najprawdopodobniej popełniła samobójstwo wstrząsnęły opinią publiczną, jej fanami oraz bliskimi, którzy nie mają wątpliwości, kto i co stoi za śmiercią 25-latki. Teraz do Niemiec wrócił jej były partner, Jerome Boateng. Jak zareagował kiedy dowiedział się o tragicznych wydarzeniach? Ich rozstanie nie należało do najprzyjemniejszych. Jerome Boateng wrócił do Niemiec. Jak zareagował na śmierć Kasi Lenhardt? Kasia Lenhardt i Jerome Boateng byli parą przez rok, jednak na początku stycznia w mediach pojawiły się informacje, że drogi tej dwójki się rozeszły. Co więcej i rozstania nie można zaliczyć do tych najbardziej pokojowych. Musiałem się z nią rozstać dla bezpieczeństwa własnego i własnej rodziny. Podczas naszej relacji często groziła mi, że mnie zniszczy, że zrujnuje moją karierę, że sprawi bym stracił dzieci . Wszystko, czego się o niej dowiedziałem, było straszne. Kłamstwa, fałszywe konta w sieci, nadużywanie alkoholu. Nie chcę takiego życia - mówił w rozmowie z portalem "Bild" piłkarz. Słowa gwiazdy sportu szybko odbiły się szerokim echem i sprawiły, że na modelkę wylała się fala hejtu. Wtedy też i ona postanowiła zabrać głos: Zakończyłam ten związek przez twoje kłamstwa i niewierność - napisała w mediach społecznościowych. Następnie na jej Instagramie pojawiło się zdjęcie z niepokojącym podpisem....