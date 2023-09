W czwartek, 8 września, Pałac Buckingham przekazał tragiczną wiadomość - królowa Elżbieta II nie żyje. Wiadomość o śmierci brytyjskiej monarchini pogrążyła Brytyjczyków w ogromnym smutku. Dziś żegnają ją wszyscy, w tym oczywiście brytyjskie media i prasa. W sieci pojawiły się okładki magazynów, jakie właśnie pojawiły się w brytyjskiej prasie. Są naprawdę wyjątkowe i wzruszające. Królowa Elżbieta II nie żyje. Tak żegna ją brytyjska prasa Królowa Elżbieta II zmarła w wieku 96 lat . Jak poinformował Pałac Buckingham w swoim oświadczeniu, monarchini odeszła w spokoju, w swojej rezydencji w Balmoral, w Szkocji. Pogrzeb królowej Elżbiety II odbędzie się w poniedziałek, 19 września. Uroczystość będzie miała charakter państwowy i wezmą w niej udział urzędnicy państwowi z całego świata. Ciało królowej spocznie zaś w zamkowej kaplicy Króla Jerzego VI. Zobacz także: Książę William został następcą tronu po śmierci Elżbiety II. Otrzymał nowy tytuł Do czasu pogrzebu monarchini, brytyjskie media będą nadawały programy i serwisy informacyjne tylko na temat królowej. Dziś z kolei na rynku ukazały się pierwsze okładki brytyjskiej prasy po śmierci królowej Elżbiety II . Zdecydowanie przejdą one do historii. Wzruszające tytuły, piękne zdjęcia. Zobaczcie, jak brytyjska prasa uczciła pamięć monarchini. Tomorrow's front page: 'You did your duty, Ma'am'💔 https://t.co/idnY1TzJhL #TheQueen #TomorrowsPapersToday pic.twitter.com/4sBqiRQVT9 — Daily Star (@dailystar) September 8, 2022 On tomorrow's front page: 'We loved you, Ma'am' https://t.co/0omqhOXoZY pic.twitter.com/4RQIFr19tm — The Sun (@TheSun) September 8, 2022 The front page of tomorrow's Daily Telegraph: 'Grief is the price we pay for love' - HM Queen Elizabeth II...