– Dlaczego ludzie tak o Panu plotkują? Robert Kozyra: Bo nic o mnie nie wiedzą (śmiech). Niewiele o sobie mówię, a jeżeli, to tylko najbliższym przyjaciołom. Przyzwyczaiłem się już do rewelacji na swój temat. Często dowiaduję się na przykład, że biorę narkotyki, a potem jeżdżę na detoks, albo że mam romanse codziennie z kimś innym (śmiech). – Teraz mówią, że już po Panu. Robert Kozyra: Tak, słyszałem. Kiedy podano informację, że od września nie będę prezesem Radia ZET, rozdzwoniły się telefony. Ludzie myśleli pewnie, że to dla mnie koniec świata, zupełny dramat. Pierwsza z dziennikarek, która zadzwoniła do mnie z prośbą, bym udzielił jej wywiadu, od razu zastrzegła: „Tylko niech mi pan nie odmawia”. Spokojnym głosem odpowiedziałem: „Dobrze”. Była zdziwiona. Pewnie myślała, że jestem w rozsypce. – A nie jest Pan? Robert Kozyra: Wcale. Szefem Radia ZET jestem od 14 lat. To bardzo długo. Ci, którzy nigdy nie zarządzali dużą firmą, myślą, że taka praca to tylko przyjemność – duże pieniądze, dobre samochody. Prawda jest inna. Wielki stres, olbrzymia odpowiedzialność, presja. Jak długo można tak żyć? Kiedy zadzwoniłem do mamy, żeby jej powiedzieć, że wkrótce nie będę prezesem, usłyszałem: „Uff. Nareszcie”. Ona jak mało kto wie, ile mnie to kosztuje. Zresztą to nie jest tak, że już będę miał wakacje. Od jesieni jako członek zarządu Eurozetu będę pracował nad nowymi mediami, między innymi nad telewizją cyfrową. – Zarządzał Pan radiem od rana do nocy, a czasem także w nocy. Krążyły legendy, że chodzi Pan ze słuchawką w uchu i non stop słucha Radia ZET. Jak Pan wytrzyma bez tej dawki adrenaliny? Robert Kozyra: Przyznaję, że jestem typem pracoholika. Uwielbiam wymyślać nowe rozwiązania, ulepszać. To mnie nakręca. Ale nie tylko...