Dr Aleksandra Kąkol, znana w sieci jako Pediatryczka Ola, nie żyje. Najbliżsi przekazali w mediach społecznościowych, że lekarka zmarła 13 marca, przebywając w swojej ukochanej Hiszpanii. Rodzina poinformowała, że odeszła bez bólu, w spokoju i otoczona miłością bliskich. Wiadomość szybko obiegła internet, bo profil Pediatryczki Oli na Instagramie zgromadził ponad 35 tys. obserwujących, a wiele osób śledziło jej codzienność i walkę o zdrowie.

Aleksandra Kąkol zmarła dwa tygodnie po swoim ślubie

W mimniony czwartek media obiegła smutna wiadomość o śmierci Maszy Graczykowej. Niestety, wczoraj wieczorem w mediach społecznościowych pojawiła się kolejna druzgocąca informacja. Okazało się, że nie żyje znana lekarka Aleksandra Kąkol. W komunikacie bliscy podkreślili, że zaledwie dwa tygodnie przed śmiercią Aleksandra Kąkol wzięła ślub. To wydarzenie było dla niej ważnym momentem i - jak przekazano - dawało jej nadzieję na przyszłość. Ceremonia pożegnania odbyła się zgodnie z jej wolą, w gronie rodziny i najbliższych. Rodzina zapowiedziała także, że przekaże informacje o Mszy Świętej, która odbędzie się w intencji Oli.

Rodzina poinformowała również o miejscu pochówku. Pediatryczka Ola spoczęła na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie w rodzinnym grobowcu.

Ola odeszła 13 marca, przebywając w swojej ukochanej Hiszpanii. Bez bólu, w spokoju, otoczona miłością najbliższych. Dwa tygodnie wcześniej spełniła swoje wielkie marzenie o ślubie - była szczęśliwa i pełna nadziei na przyszłość. Ola spoczywa na Cmentarzu Komunalnym w Lubaczowie w rodzinnym grobowcu. Niebawem poinformujemy o Mszy Świętej która odbędzie się w intencji Oli. informuje rodzina Aleksandry Kąkol.

Zmagała się z nowotworem dróg żółciowych

Aleksandra Kąkol chorowała na nowotwór dróg żółciowych. O chorobie mówiła publicznie, a jej relacje pomagały innym pacjentom i ich rodzinom zrozumieć codzienność leczenia. W rozmowie z „Gazetą Lekarską” w październiku 2024 roku opisywała, że w trakcie rutynowego badania USG jamy brzusznej lekarze zobaczyli zaawansowane zmiany: wewnątrz wątroby zmiana siedmiocentymetrowa oraz ponad 20 guzów satelitarnych.

Zbiórka, leczenie i wsparcie, które przyszło błyskawicznie

W czasie walki z chorobą w internecie zorganizowano zbiórkę na leczenie. Na przeszczep wątroby w Indiach w 36 godzin uzbierała w internecie 1,5 miliona złotych, a wsparło ją prawie 30 tysięcy osób. Jak informuje TVN24 po diagnozie lekarze dawali jej maksymalnie trzy miesiące życia, a dzięki leczeniu przeżyła trzy lata. W lutym 2024 roku przeszła przeszczep wątroby, a w 2025 roku - w ramach finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy - wylicytowała wspólne gotowanie z ówczesną ministrą zdrowia Izabelą Leszczyną.

