Nie żyje wybitny polski artysta. Miał miliony fanów w całym kraju

Wiesław Myśliwski nie żyje. Wiadomość przekazano w poniedziałek 30 marca, a jako pierwszy poinformował o niej „Tygodnik Powszechny”. Niedługo później potwierdzenie pojawiło się ze strony Instytutu Książki, który wydał oficjalny komunikat. Pisarz zmarł w wieku 94 lat. Niedawno, bo 25 marca Myśliwski świętował swoje urodziny. W publicznym komunikacie nie podano miejsca śmierci ani szczegółów dotyczących okoliczności.

Gdy w sieci zaczęły krążyć krótkie informacje o odejściu Wiesława Myśliwskiego, kluczowe okazało się stanowisko Instytutu Książki. To właśnie ta instytucja potwierdziła śmierć Wiesława Myśliwskiego i tym samym zamknęła temat niepewności wokół doniesień. To szczególnie bolesna wiadomość dla fanów Myśliwskiego, którzy liczyli po cichu, że pisarz szykuje swoją ostatnią wielką powieść.

Wiesław Myśliwski był dwukrotnym laureatem Nagrody Literackiej Nike. To jedno z tych wyróżnień, które w świecie książek brzmi jak pieczęć najwyższej rangi i sprawia, że o autorze mówi się nie tylko w środowisku literackim, ale też szerzej - w mediach i wśród czytelniczek oraz czytelników. Nagrodę przyznano mu za powieść „Widnokrąg” wydaną w 1996 roku. Dekadę później Myśliwski wydał „Traktat o łuskaniu fasoli”. Za tę książkę ponownie nagrodzono go najbardziej prestiżowym wyróżnieniem w świecie literatury.

Wśród wymienianych powieści Myśliwskiego pojawiają się „Kamień na kamieniu”, „Widnokrąg” oraz „Traktat o łuskaniu fasoli”. To właśnie te tytuły często przywoływano jako punkt odniesienia, gdy mowa była o jego dorobku. Dla wielu osób to książki, które wracają w rozmowach o polskiej prozie i o tym, jak opowiadać o codzienności w sposób, który zostaje w pamięci na lata.

Wiesław Myśliwski zajmował się przede wszystkim tzw. literaturą chłopską. Początkowo kierował redakcją kwartalnika „Regiony” w latach 1957-1990. Zajmował się też redakcją dwutygodnika „Sycyna”. Zadebiutował dopiero w 1967 roku. Napisał wówczas powieść „Nagi sad”, w której opowiedział o losach swojego ojca. W swoim dorobku ma także dramaty jak „Klucznik”, „Requiem dla gospodyni”, „Drzewo” czy „Złodziej”. Jego dzieła były tłumaczone na wiele języków.

Nie uważam, że jeżeli oddaję książkę do wydawnictwa, to jest ona skończona. Zawsze mam wrażenie, że jest niedopisana, że gdybym posiedział jeszcze nad nią rok, dwa, trzy, to napisałbym lepszą książkę mówił Myśliwski.

