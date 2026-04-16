Jolanta Chełmicka nie żyje. Aktorka kojarzona m.in. z serialem "Pierwsza miłość" i ważnym rozdziałem historii wrocławskiego Teatru Kalambur zmarła 15 kwietnia 2026 r. Informację przekazano zarówno przez Teatr, jak i agencję aktorki. Znane są już szczegóły uroczystości pogrzebowych.

Chełmicka była związana z Teatrem Kalambur już od lat 70. To tam miała grać w kolejnych spektaklach, a publiczność pamięta ją również z kabaretów organizowanych w kawiarni teatru. W mediach społecznościowych teatru pojawił się poruszający wpis informujący o śmierci aktorki i wspominający jej artystyczne zasługi.

Smutna wiadomość dotarła do Kalamburowców. Zmarła Jolanta Chełmicka (Betka) aktorka i bardzo ważna postać naszej kalamburowej rodziny. (...) Mogliśmy ją zobaczyć m.in. w takich kultowych przedstawieniach, jak 'W rytmie słońca' i 'Biała Skrzynia'. (...) Zapamiętamy ją z granych również w kawiarni kabaretów Artura Kusaja czytamy we wpisie.

Nie zabrakło też kondolencji dla najbliższych aktorki.

Jolu, oprócz Twoich dokonań artystycznych, będziemy pamiętać Twój śmiech, śpiew, optymizm i gotowość do pomocy innym. Marku, Zuzanno, Macieju - w tym bólu jesteśmy z Wami, przyjmijcie nasze najgłębsze wyrazy współczucia.

Poruszającym wpisem o śmierci Chełmickiej podzieliła się również reprezentująca ją agencja.

Jolcia, dlaczego? Dlaczego? Postanowiłaś swój ostatni spektakl zagrać bez widowni? Bez braw i kwiatów? Bez ukłonów. Bez wielbicieli??Jak mamy sobie radzić bez Twojego szaleństwa, wariacji, perlistego śmiechu i blasku w oczach? czytamy w mediach agencji Ewdin Film.

Telewizyjne role Jolanty Chełmickiej

Dla widzów seriali Chełmicka pozostaje twarzą dobrze znaną z krótkich, ale zapadających w pamięć ról. W "Pierwszej miłości" zagrała siostrę Eleonorę, a na liście produkcji, w których pojawiała się epizodycznie, wymienia się też "Warto kochać", "Licencję na wychowanie", "Komisarza Alexa", "Uroczysko" i "Dzielnicę strachu".

Warto też wspomnieć o rolach Chełmickiej w filmach. Pojawiła się m.in. w "Konsulu" jako urzędniczka bankowa, w "Wielkim Szu" i "Domu pod Dwoma Orłami. Kłamstwie Zofii", gdzie wcieliła się w poszkodowaną repatriantkę.

Choć z wykształcenia była filologiem, aktorski egzamin zdała eksternistycznie w 1981 r. Co więcej, występowała też jako śpiewaczka w Operetce Wrocławskiej oraz we Wrocławskim Teatrze Piosenki.

Ostatnie pożegnanie Jolanty Chełmickiej

Podano, że uroczystości pogrzebowe Jolanty Chełmickiej odbędą się 20 kwietnia 2026 r. we Wrocławiu. Msza święta zaplanowana jest na godzinę 10.30 w parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej na Złotnikach, Później aktorka zostanie pochowana na cmentarzu przy ulicy Jerzmanowskiej.

Bliskim Jolanty Chełmickiej składamy najszczersze wyrazy współczucia.

