Nie żyje Eugenia Herman, znana m.in. z roli ciotki Koziołów w "Ranczo"! 

Związek Artystów Scen Polskich poinformował dziś o śmierci wybitnej aktorki, Eugenii Herman. Gwiazda polskiego filmu, teatru i telewizji zmarła w wieku 92 lat. Ostatnie lata życia spędziła w Domu Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie.

Eugenia Herman miała na swoim koncie dziesiątki ról w filmach i serialach. Na dużym ekranie zadebiutowała w 1956 roku w „Nikodemie Dyzmie” w reżyserii Jana Rybkowskiego. Była laureatką nagrody za rolę drugoplanową Księżnej Yorku w „Ryszardzie III” Szekspira w Teatrze Polskim w Warszawie (Kalisz - XXXIV KST). Została również wyróżniona złotym Krzyżem Zasługi, odznaką Zasłużony Działacz Kultury oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Wielką sławę Eugenii Herman przyniosły role w filmach „Nic śmiesznego”, „Cudzoziemka” czy „Ajlawju”, ale przede wszystkim role serialowe, m.in. w „Królowa Bona”, „W labiryncie”, „Matki, żony i kochanki” oraz "Ranczo". Zagrała tylko w dwóch odcinkach kultowej, wilkowyjskiej produkcji TVP 1, ale jako wybredna i konfliktowa ciotka proboszcza i wójta (w tych rolach Cezary Żak) na zawsze utkwiła w pamięci widzów.

Pamiętacie jej kultowe cytaty z "Rancza"?

A rosół, drogi chłopcze, to bardzo skomplikowana kompozycja mięsa, warzyw i przypraw, a ten wywar tutaj nie ma nic wspólnego z rosołem

To jest rozpuszczalne świństwo, które Amerykanie wymyślili w czasie wojny, żeby żołnierze mogli coś zbliżonego do kawy pić w okopach. Czy my jesteśmy w okopach?! To dlaczego twoja służba podaje ten produkt wojenny? Z Unrry jej zostało?!”

Piotrusiu, ja rozumiem że to głęboka prowincja i że nie można wiele wymagać, ale ta twoja służba jest poniżej wszelkiej krytyki! Jest skandaliczna po prostu!

Oj, nie wiem gdzieś ty taką niewydarzoną żonę znalazł, ale widzę żeś długo szukał…