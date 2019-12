Eugenia Herman zagrała tylko w dwóch odcinkach kultowego "Rancza", ale nie sposób o niej zapomnieć! 90-letnia dziś wybitna aktorka wcieliła się w postać ciotki skłóconych ze sobą Piotra i Pawła Koziołów. Apodyktyczna, wybredna, wymagająca, krytyczna (zwłaszcza w stosunku do Michałowej i Haliny) dała popalić wszystkim! A jej narzekanie na rozpuszczalną kawę (To jest rozpuszczalne świństwo, które Amerykanie wymyślili w czasie wojny, żeby żołnierze mogli coś zbliżonego do kawy pić w okopach. Czy my jesteśmy w okopach?! To dlaczego Twoja służba podaje ten produkt wojenny? Z Unry jej zostało?!) przeszło do historii serialu! Co dziś dzieje się z panią Eugenią Herman? Zobaczcie!

Zobacz także: 21 trudnych pytań z "Rancza"! Wielki QUIZ dla fanów serialu!