Jan Janga-Tomaszewski z "M jak miłość" zmaga się z nowotworem. Okazuje się, że koszty leczenia aktora " M jak miłość " są bardzo wysokie i znajomi apelują o pomoc i wsparcie. W serwisie pomagam.pl została specjalnie w tym celu utworzona zbiórka, którą założył Jacek Bończyk. Aktor apeluje: Zwracam się do Państwa o pomoc i wsparcie dla Jana Jangi-Tomaszewskiego – mojego wspaniałego kolegi aktora, którego mogliście przez lata oglądać na deskach stołecznych teatrów, w wielu filmach i produkcjach dubbingowych – pisze w opisie zbiórki Jacek Bończyk, jej założyciel. Poznajcie szczegóły. Zobacz także: Wnuk zmarłego Mariusza Sabiniewicza z "M jak miłość" jest ciężko chory! Ilona łepkowska opublikowała poruszający apel Jan Janga-Tomaszewski z "M jak miłość" choruje na raka Jan Janga-Tomaszewski z "M jak miłość" walczy o zdrowie. Aktor zmaga się z rakiem płuc, niestety nastąpiły także przerzuty do mózgu. W opisie zbiórki można przeczytać poruszający opis o aktualnym stanie zdrowia aktora, który usłyszał dramatyczną diagnozę. Link do zbiórki znajdziecie tutaj . Od jesieni ubiegłego roku Jan zmagał się przez kilka miesięcy z półpaścem, który znacznie go osłabił oraz doprowadził do sporej utraty wagi. Ze względu na pandemię kontakt z lekarzami był mocno utrudniony, więc dopiero w maju b.r. można było zacząć kompleksowe badania. Niestety, po wielu korowodach związanych z rejestracją i odsyłaniem z placówki do placówki, okazało się, że u naszego kolegi zdiagnozowano raka płuca, który ma już teraz przerzuty do mózgu Zobacz także: Jakub Strzelecki z "M jak miłość" rzucił aktorstwo i został księdzem! Jan...