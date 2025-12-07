Jacek Gulczyński był cenionym artystą: malarzem, grafikiem oraz fotografem. Zasłynął przede wszystkim jako autor portretowych zdjęć Małgorzaty Ostrowskiej, z którą łączyło go zarówno życie zawodowe, jak i prywatne. Współpracował z wieloma przedstawicielami poznańskiego środowiska artystycznego. Jego pasją była również fotografia przyrody, której poświęcił wiele lat swojej twórczości. W latach 80. rozpoczął współpracę z zespołem Lombard, w którym śpiewała Małgorzata Ostrowska. Dokumentował koncerty grupy, a z czasem relacja między nim a wokalistką przekształciła się w związek. W 1987 roku para powitała na świecie syna Dominika. Jacek Gulczyński był również bratem Piotra "Gulczasa" Gulczyńskiego, znanego z pierwszej edycji programu „Big Brother”.

Dramatyczna walka z chorobą i wzruszający wernisaż w hospicjum

Artysta przez ostatnie miesiące zmagał się z chłoniakiem. W ostatnim etapie życia przebywał w Hospicjum Palium w Poznaniu. Mimo ciężkiego stanu zdrowia, trzy dni przed śmiercią zdołał zaprezentować swoją ostatnią wystawę fotograficzną pt. „Rogalin”. Wernisaż w hospicjum stał się symbolicznym podsumowaniem jego twórczości i ostatnim spotkaniem z najbliższymi oraz fanami. Małgorzata Ostrowska poinformowała o śmierci męża 6 grudnia 2025 roku, podkreślając jego ogromny talent i artystyczne osiągnięcia.

Ceremonia pożegnalna Jacka Gulczyńskiego odbędzie się 11 grudnia 2025 roku o godzinie 14:30 w Lesie Pamięci na Cmentarzu Junikowskim w Poznaniu. Rodzina artysty zwróciła się z prośbą o powściągliwość w okazywaniu pamięci. Zamiast kwiatów i wieńców, proszą o skromne formy wyrażenia żalu. Taka decyzja podyktowana była zamiłowaniem Jacka do przyrody oraz jego wrażliwością na otaczający świat.

Kondolencje od gwiazd dla Małgorzaty Ostrowskiej

Informacja o śmierci Jacka Gulczyńskiego poruszyła środowisko artystyczne. W sieci pojawiła się fala kondolencji skierowanych do Małgorzaty Ostrowskiej. Wsparcie wyraził m.in. Andrzej Piaseczny, który napisał:

Przytulam Was mocno z całą moją rodziną.

Majka Jeżowska przekazała słowa:

Małgosiu, przyjmij moje najszczersze wyrazy współczucia.

natomiast Tatiana Okupnik dodała krótko

Gośko przytulam.

Do grona żałobników dołączyli również Donatan i Cleo, Kasia Moś, Ania Rusowicz, Magda Steczkowska, Edyta Bartosiewicz, Renata Przemyk, Ola Kwaśniewska, dziennikarka Marzena Rogalska oraz pisarz Mariusz Szczygieł.

Zobacz także: Rocznica śmierci Jana Nowickiego. Tak wygląda jego grób

Chcesz zobaczyć tę treść? Aby wyświetlić tę treść, potrzebujemy Twojej zgody, aby Instagram i jego niezbędne cele mogły załadować treści na tej stronie. Zmień ustawienia