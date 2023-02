Bardzo smutna wiadomość z Wielkiej Brytanii. Nie żyje 16-letnia Mya-Lecia Naylor! Młodziutka aktorka zmarła 7 kwietnia, jednak dopiero teraz poinformowano o jej śmierci. Miała zagrać w ekranizowanym przez Netflixa "Wiedźminie" na podstawie prozy Andrzeja Sapkowskiego. Jakie są przyczyny śmierci? Nie żyje gwiazda "Wiedźmina" Mya-Lecia Naylor odeszła w pierwszym tygodniu kwietnia. Jej rodzina dopiero teraz była w stanie poinformować o jej odejściu. Tragiczne wiadomości przekazała agencja nastolatki za pośrednictwem Twittera. Z najgłębszym smutkiem musimy poinformować, że w niedzielę, 7 kwietnia, zmarła Mya-Lecia Naylor. Mya-Lecia była ogromnie utalentowana i była częścią rodziny A&J. Będziemy bardzo za nią tęsknić. Nasza miłość i myśli są z całą jej rodziną i przyjaciółmi w tym trudnym czasie – czytamy w komunikacie agencji A&J Menagement. Zobacz także: Raper Leh nie żyje. Muzyk zginął w wypadku samochodowym W "Wiedźminie" nastolatka najprawdopodobniej miała wcielić się w młodszą Triss Merigold. Wcześniej gwiazdę widzieliśmy w takich serialach jak: "Almost Never" oraz "Millie Inbetween", a także mogliśmy ją zobaczyć w filmie "Atlas chmur". Szefowa BBC Children's napisała w mediach społecznościowych, że 16-latka była "prawdziwym wzorem dla młodych fanów". Przyczyny zgonu nie są jeszcze znane. Wyświetl ten post na Instagramie. So shocked and sad to hear about lovely Mya-Lecia Naylor. She was a beautiful and talented girl. A complete joy to be around on the set of...