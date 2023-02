Cała Polska jest wstrząśnięta śmiercią Agnieszki z Częstochowy. Co jakiś czas w mediach pojawiają się kolejne komentarze w tej bardzo trudnej pod względem emocjonalnym sprawie. Warto przypomnieć, że 37-latka trafiła do częstochowskiego szpitala w grudniu ubiegłego roku. Kobieta była w pierwszym trymestrze ciąży bliźniaczej. Z oświadczenia rodziny wynika, że po śmierci jednego z bliźniaków lekarze nie podjęli na czas decyzji o jego usunięciu. Po tygodniu Agnieszka straciła drugie dziecko. Bliscy 37-latki przekazali, że dopiero dwa dni później pracownicy ośrodka medycznego przeprowadzili zabieg. Kobieta w poniedziałek 24 stycznia została skierowana do Szpitala w Blachowni, będąc już w stanie krytycznym. Niestety następnego dnia zmarła. Śmierć Agnieszki z Częstochowy poruszyła mnóstwo wpływowych osób. Na ten temat wypowiedziało się już wiele kobiet znanych z polskiego show-biznesu. W komunikatach Anny Lewandowskiej, Martyny Wojciechowskiej i Barbary Kurdej-Szatan nie brakowało mocnych słów. Anna Lewandowska komentuje śmierć Agnieszki z Częstochowy Zarówno Anna Lewandowska, jak i jej mąż Robert rzadko poruszają kwestie, które wywołują skrajne emocje w społeczeństwie. Para zawsze z dużą ostrożnością wypowiada się na tematy polityczne i unika komentarzy, które mogłyby zostać odebrane za kontrowersyjne. Tym razem trenerka personalna zdecydowała się jednak zabrać głos. Przy okazji nawiązała do hasztagu #AniJednejWięcej, który po raz pierwszy pojawił się po śmierci Izabeli z Pszczyny. Warto przypomnieć, że kobieta także zmarła w szpitalu po obumarciu płodu pod koniec ubiegłego roku. Zobacz także: Anna Lewandowska o Klarze: "Czy nie zaczęłam przenosić na nią niespełnionych ambicji?" Ile matek musi jeszcze umrzeć, by hasło #AniJednejWięcej z życzenia stało się...