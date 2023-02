Stanisław Rzepka, który w programie "Górale" dał się poznać jako sympatyczny młody chłopak i wielki miłośnik koni, nie żyje. Ta tragiczna wiadomość dotarła do mediów w piątek, 24 lutego. W sieci pojawił się nekrolog 20-latka. Fani są wstrząśnięci tą informacją. "Górale": Nie żyje Stanisław Rzepka. Miał tylko 20 lat Stanisław Rzepka z hitowego programu "Górale", emitowanego w Polsat Play cieszył się ogromną sympatią widzów. "Staszek" słynął ze swojej miłości do koni i wielkiego poczucia humoru. W jednym z odcinków programu "Górale" żartobliwie opowiadał: - Różnica między kobietą a koniem jest taka, że jak wchodzę do stajni, to koń się zawsze śmieje i się cieszy. A jak to baby, one zawsze humory mają... - mówił Staszek. Niestety, niespodziewanie do mediów dotarła informacja o śmierci 20-latka. W sieci pojawił się nekrolog, w którym czytamy: - Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że 23 lutego 2023 r. odszedł od nas w wieku 20 lat, zaopatrzony sakramentami świętymi, Nasz Najukochańszy syn, wnuk, brat, szwagier i wujek, Stanisław Rzepka. Zobacz także: "Kuchenne rewolucje": Nie żyje Renata Kowalczyk. Znane są szczegóły pogrzebu Znane jest już miejsce i data ostatniego pożegnania bohatera programu "Górale". Wyprowadzenie Zmarłego z domu rodzinnego nastąpi 25 lutego o godzinie 12.00, a następie o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza żałobna w Kościele Parafialnym w Brzegach. Po mszy żałobnej ciało 20-latka spocznie na tamtejszym cmentarzu. Zobacz także: Mia Nesti Baka nie żyje. Bliscy influencerki proszą o pomoc. Chodzi o pogrzeb 24-latki Na ten moment nie są znane przyczyny śmierci 20-latka. Rodzinie i najbliższym Stanisława Rzepki składamy najszczersze wyrazy...