Mateusz Murański nie żyje. Co doprowadziło do nagłej śmierci 29-letniego aktora i freak fightera? W mediach pojawiły się nowe informacje.

W środę 8 lutego 2023 media obiegła tragiczna informacja o śmierci Mateusza Murańskiego - jednego z najbardziej znanych polskich freak fighterów i byłego gwiazdora serialu "Lombard. Życie pod zastaw". Fani wciąż nie mogą uwierzyć, że Mateusz Murański odszedł tak nagle w tak młodym wieku. W sieci pojawiły się spekulacje na temat przyczyn śmierci gwiazdora, ale teraz głos w sprawie zabrała prokuratora. Mateusz Murański nie żyje. Jaka była przyczyna śmierci 29-latka? Śmierć Mateusza Murańskiego wstrząsnęła fanami i światem internetowych twórców. Gdy tylko do mediów dotarła informacja o odejściu 29-latka wiadomo było, że ciało mężczyzny zostało odnalezione w jego mieszkaniu. Prokuratura od razu przekazała również informację, że pracujący na miejscu zdarzenia funkcjonariusze ustalili, że do zgonu Mateusza Murańskiego nie przyczyniły się osoby trzecie . Co zatem się stało i jaka była przyczyna śmierci Mateusza Murańskiego ? "Fakt" poprosił o komentarz w tej sprawie prok. Grażynę Wawryniuk, rzeczniczkę Prokuratury Okręgowej w Gdańsku. Jak się okazało, jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Wszystko wyjaśni się dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. - Odpowiedź na to pytanie da sekcja zwłok. Kiedy zostanie przeprowadzona, na to pytanie nie znamy jeszcze odpowiedzi, biegli mają swoje terminy, ale w jutro taką informację zapewne podamy – mówi prokurator Grażyna Wawryniuk w rozmowie z "Faktem".