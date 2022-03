Eurowizja 2016: Posłuchaj "In the Rain" - propozycji na konkurs zespołu Taraka. Co to za zespół?!

Piosenka zespołu Taraka na Eurowizję 2016 - "In the Rain" - już w sieci! Eurowizyjna propozycja folkowego zespołu Taraka jeszcze nie miała premiery. Na razie nie ma też teledysku do piosenki, którą w całości można posłuchać tutaj . Taraka - In the Rain - premiera piosenki na Eurowizję 2016! Taraka weźmie udział w polskich preselekcjach już 5 marca o 21:25 na antenie TVP. Czy z utworem "In the Rain" ma szansę pojechać na Eurowizję? Wszyscy pewnie zastanawiają się, jaka jest historia zespołu Taraka? Słuchacze Polskiego Radia znają go bardzo dobrze. Powstał w 2012 roku. Taraka to słowiańska muzyka w połączeniu z elementami żydowskimi i cygańskimi. Zespół jest znany z piosenki "Yabi Dabi", która była propozycją do konkursu Premier na Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu w 2015 roku. Autorem piosenek jest Karol Kus (założyciel zespołu, kompozytor, producent i autor tekstów takich przebojów jak "Nie kłam, że kochasz mnie", "Barwy Szczęścia"). Debiutancką płytą zespołu była "Biała Wódka". W marcu 2014 roku wydali płytę pt. "Podaj Rękę Ukrainie", którego tytułowa piosenka stała się hymnem ukraińskiego Majdanu, a dochód z tej płyty jest przekazywany na rzecz rodzin ofiar Majdanu. Taraka koncertuje w Polsce i na Ukrainie. Czy zespołowi Taraka uda się pojechać na Eurowizję? Wśród ich konkurentów m.in. Edyta Górniak oraz Natalia Szroeder. Zobacz także: Jeden z kandydatów na Eurowizję może zostać zdyskwalifikowany! Co się stało?! Piosenka "In The Rain" zespołu Taraka Posłuchajcie innych piosenek zespołu Taraka "Biała wódka" Taraka "Podaj rękę Ukrainie" Taraka "Yabi Dabi"