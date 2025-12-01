Grzegorz Wolny był postacią wyjątkowo zasłużoną dla lokalnej społeczności Czerwionki-Leszczyn oraz Żor. Znany jako lider zespołu Popiół, był także cenionym samorządowcem i inicjatorem wydarzeń kulturalnych. Przez trzy kadencje zasiadał w Radzie Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach, a jego aktywność na tym polu spotykała się z uznaniem mieszkańców.

Poza działalnością polityczną i muzyczną Grzegorz Wolny angażował się w życie kulturalne regionu. Był twórcą i organizatorem festiwalu „Around The Rock”, który na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych imprez muzycznych, przyciągając co roku wielu fanów rocka i alternatywy.

Nagła śmierć Grzegorza Wolnego

Informacja o śmierci Grzegorza Wolnego pojawiła się 30 listopada 2025 roku i wstrząsnęła mieszkańcami regionu. Zgon był nagły i niespodziewany. Miejski Ośrodek Kultury w Żorach, w którym od sierpnia 2025 roku pracował Wolny, poinformował o tej smutnej wiadomości za pośrednictwem mediów społecznościowych. W komunikacie podkreślono, że mimo krótkiego stażu, Grzegorz Wolny wniósł do zespołu MOK wiele pozytywnej energii, życzliwości i ciepła.

Grzegorz był z nami krótko - dołączył do zespołu w sierpniu - jednak od pierwszych dni wniósł do naszej pracy niezwykłą pogodę ducha, uśmiech i życzliwość. Szybko stał się częścią naszej codzienności, osobą, z którą po prostu dobrze było być i współpracować. czytamy w oświadczeniu.

Również władze Czerwionki-Leszczyn, w tym burmistrz Wiesław Janiszewski i przewodniczący rady miejskiej Artur Sola, złożyli kondolencje rodzinie i bliskim, wyrażając głęboki żal z powodu utraty cenionego członka społeczności.

Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi Grzegorza, składając najszczersze kondolencje. Pozostanie w naszej pamięci jako ktoś, kto zostawił po sobie więcej, niż zdążył wypowiedzieć - życzliwość, ciepło i uśmiech przekazano.

Niedawno żegnaliśmy inną gwiazdę. W listopadzie, w wieku zaledwie 56 lat zmarła Agnieszka Maciąg, znana modelka i dziennikarka.

Zespół Popiół i festiwal „Around The Rock” - dziedzictwo muzyczne Grzegorza Wolnego

Grzegorz Wolny był znany przede wszystkim jako lider zespołu Popiół, który wywodzi się z Czerwionki-Leszczyn. Zespół zyskał popularność w regionie dzięki energetycznym występom i zaangażowaniu społecznemu.

Jego największym osiągnięciem na polu muzycznym było zainicjowanie festiwalu „Around The Rock”, który odbywał się corocznie w Czerwionce-Leszczynach. Impreza ta stała się lokalnym świętem muzyki i przyciągała zarówno mieszkańców, jak i fanów rocka z innych części województwa śląskiego. Dzięki pasji i zaangażowaniu Wolnego festiwal zdobył renomę i przyczynił się do promocji młodych zespołów.

W sierpniu 2025 roku Grzegorz Wolny rozpoczął pracę w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. Choć był tam zaledwie kilka miesięcy, zdążył wywrzeć ogromne wrażenie na współpracownikach i włączyć się w działania placówki. Pracownicy MOK wspominali go jako osobę uśmiechniętą, życzliwą i oddaną swojej pracy.

Po ogłoszeniu informacji o śmierci Grzegorza Wolnego, w mediach społecznościowych pojawiły się liczne wpisy żegnające muzyka, samorządowca i przyjaciela. Miejski Ośrodek Kultury w Żorach oraz Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach opublikowały oficjalne kondolencje, a także wspomnienia podkreślające wyjątkową osobowość Zmarłego.

Będzie nam cię brakowało poinformował Urząd Gminy i Miasta w Czerwionce-Leszczynach.

Zobacz także: Wojciech Szczęsny poruszył temat rodzinnej tragedii. Śmierć siostry wszystko zmieniła