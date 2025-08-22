Kabaret Neo-Nówka przekazał smutne wiadomości. Nie żyje 33-letnia aktorka, Maria Worek, która zdobyła rozpoznawalność dzięki udziałowi w teledysku do utworu "One Love" kabaretu Neo-Nówka i zespołu Żarówki. Premiera klipu miała miejsce w 2019 roku w programie "Żywot Mariana". W teledysku zagrała kobietę, o którą zabiegali dwaj mężczyźni. Jej rola została zapamiętana przez fanów, którzy do dziś wspominają ją jako osobę pełną ciepła i radości.

Nie żyje Maria Worek. Kabaret Neo-Nówka pogrążony w żałobie

Informację o śmierci Marii Worek kabaret Neo-Nówka przekazał 21 sierpnia br. za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku. Artyści zamieścili poruszający wpis, w którym pożegnali aktorkę:

Kolejny smutny dzień. Odeszła Marysia, wspaniała i cudowna kobieta, która zagrała z nami w teledysku do piosenki ''One Love''. Zgasła, jednak w naszych sercach będzie świecić zawsze. Dziękujemy za wszystkie wspólne i radosne chwile - czytamy.

Publikacja wpisu wywołała poruszenie wśród fanów kabaretu. W krótkim czasie post zebrał tysiące reakcji i komentarzy wyrażających smutek, niedowierzanie i współczucie. Co więcej, tego samego dnia, w wieku 66 lat zmarł Stanisław Soyka, legendarny polski kompozytor i piosenkarz, który tego dnia miał wystąpić na scenie Top of The Top Sopot Festival 2025.

Poruszenie wśród fanów. Internauci żegnają Marię Worek

W mediach społecznościowych zawrzało po publikacji tragicznej wiadomości. W komentarzach pod postem pożegnalnym kabaretu Neo-Nówka pojawiło się wiele osobistych wspomnień i słów wsparcia dla bliskich Marii. Fani kabaretu i osoby znające aktorkę nie kryły bólu i niedowierzania.

Pracowałem z Marysią kilka lat. Była niesamowicie koleżeńską, ciepłą osobą. Zawsze pełną optymizmu i ciekawych pomysłów. Nie rozumiem, nie pojmuję, za wcześnie, za nagle.

Naprawdę...też nie rozumiem ...nie wiem ...dlaczego tak młodzi ludzie odchodzą....Wyrazy głębokiego współczucia....

W tak młodym wieku, to nie do pomyślenia,co się dzieje na tym świecie... - czytamy w komentarzach.

Gdzie odbędzie się nabożeństwo żałobne w intencji Marii Worek?

Maria Worek zmarła 20 sierpnia w wieku 33 lat. Nabożeństwo żałobne odbędzie się 25 sierpnia w kościele NMP Królowej Polski w Jelczu-Laskowicach, w województwie dolnośląskim.

Wiadomość o śmierci Marii Worek wstrząsnęła nie tylko środowiskiem artystycznym, ale również lokalną społecznością, która z ogromnym żalem przyjęła informację o odejściu młodej artystki. Jelcz-Laskowice, niewielkie miasto na Dolnym Śląsku, stanie się miejscem ostatniego pożegnania Marii.

Teledysk "One Love" i współpraca Marii Worek z kabaretem Neo-Nówka

Teledysk "One Love", w którym wystąpiła Maria Worek, to efekt współpracy kabaretu Neo-Nówka z zespołem Żarówki. Utwór ten został zaprezentowany w 2019 roku w ramach programu "Żywot Mariana". W klipie Maria wcieliła się w główną bohaterkę - kobietę, o względy której rywalizują dwaj mężczyźni. Jej rola, choć osadzona w konwencji kabaretowej, wymagała wyczucia i zdolności aktorskich.

Klip stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych projektów kabaretu w tamtym okresie. Obecność Marii w teledysku nadała mu wyjątkowego charakteru, co dziś z nostalgią wspominają zarówno fani, jak i sami twórcy. Śmierć Marii Worek to ogromna strata dla jej bliskich oraz dla świata artystycznego. Kabaret Neo-Nówka, publikując wzruszający wpis pożegnalny, oddał jej hołd i przypomniał o jej niezapomnianej roli w jednym z ich najważniejszych projektów. Aktorka zgasła, ale, jak napisali artyści, "w naszych sercach będzie świecić zawsze".

