Stanisław Soyka nie bał się mówić o śmierci. Wyznał to tuż przed odejściem
Stanisław Soyka zmarł nagle 21 sierpnia 2025 r., mając 66 lat. Tego samego dnia miał wystąpić w Sopocie na festiwalu Top of the Top. Kilka tygodni wcześniej w przejmującym wywiadzie artysta wyznał, że codziennie myśli o śmierci. Jego słowa dziś porażają.
21 sierpnia 2025 roku, w wieku 66 lat, zmarł nagle Stanisław Soyka – wybitny wokalista, pianista, kompozytor i aranżer. Tego dnia artysta miał wystąpić podczas koncertu "Orkiestra Mistrzom" w ramach festiwalu Top of the Top w Sopocie. Jego śmierć ogłoszono wieczorem, a transmisja wydarzenia została przerwana. Informacja o odejściu muzyka wstrząsnęła zarówno publicznością zgromadzoną w Operze Leśnej, jak i całą polską sceną muzyczną.
Soyka był nie tylko ikoną muzyki jazzowej i rozrywkowej, ale także człowiekiem o wyjątkowej wrażliwości i duchowości. Jego nagła śmierć nastąpiła w momencie, kiedy był aktywny artystycznie i planował kolejne występy.
Artysta mówił o śmierci tuż przed odejściem
Kilka tygodni przed swoją śmiercią Stanisław Soyka udzielił szczerego i refleksyjnego wywiadu, w którym mówił o przemijaniu i własnym lęku przed odejściem. W rozmowie z Karolem Paciorkiem, która została opublikowana 6 lipca 2025 r. na kanale "Imponderabilia", artysta przyznał, że każdego dnia myśli choć przez moment o śmierci.
Od lat jakiś ułamek sekundy dzień w dzień o śmierci jest
Słowa te dziś porażają i nabierają wyjątkowej symboliki. Muzyk, znany z głębokich tekstów i duchowej refleksji, dzielił się swoim osobistym podejściem do tematu przemijania. Przyznał, że nie wie, czy będzie przygotowany na własną śmierć, ale ma świadomość nieuchronności tego momentu.
Ostatni wywiad Stanisława Soyki: „Nie wiem, czy będę przygotowany”
W wywiadzie z 6 lipca 2025 r. Stanisław Soyka mówił także:
Nie chcę powiedzieć, że ja myślę o śmierci cały czas, ale owszem, stosuję się do tej zasady od lat i jakiś ułamek sekundy dzień w dzień o śmierci jest. To jest ułamek sekundy
Następnie dodał:
Nie wiem, czy będę przygotowany na to, kiedy już przyjdzie pora, ale wiem, że człowiek chce żyć
Te poruszające wypowiedzi – ostatnie publiczne refleksje artysty – stanowią dziś przejmujące świadectwo jego duchowej głębi. Choć nie znał daty swojego odejścia, zdawał się być pogodzony z myślą o śmierci, a zarazem pełen miłości do życia.
Kim był Stanisław Soyka? Życie, kariera i niezapomniane utwory
Stanisław Joachim Sojka, znany również jako Soyka, urodził się 26 kwietnia 1959 r. w Żorach. Jego kariera rozpoczęła się od muzyki jazzowej, jednak z czasem artysta zdobył popularność także w nurcie pop, soul oraz poezji śpiewanej. Łączył gatunki muzyczne z niezwykłą lekkością i artystyczną wrażliwością.
Do jego najważniejszych utworów należą:
- "Tolerancja (na miły Bóg)"
- "Absolutnie nic"
- "Cud niepamięci"
Był ceniony zarówno za muzykę, jak i teksty pełne emocji, duchowości i głębokich przemyśleń. Występował na największych scenach w Polsce i za granicą, zdobywając uznanie fanów oraz krytyków. Jego śmierć pozostawiła ogromną pustkę na polskiej scenie muzycznej.
Szok w Sopocie: przerwana transmisja i łzy po śmierci Soyki
Wieczorem 21 sierpnia 2025 r. podczas transmisji festiwalu Top of the Top w Sopocie nagle przerwano program. Chwilę później przekazano dramatyczną informację o śmierci Stanisława Soyki. Artysta miał wystąpić tego dnia w koncercie „Orkiestra Mistrzom”.
Publiczność zamarła, a reakcje pełne były niedowierzania i smutku. Cała Polska z żalem przyjęła wieść o odejściu artysty, który nie tylko kształtował polską kulturę muzyczną, ale także inspirował do głębszych refleksji nad życiem i śmiercią.
