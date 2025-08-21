Nie żyje Marcel Łoziński – legendarny dokumentalista miał 85 lat

Marcel Łoziński urodził się w 1940 roku w Paryżu. Jego twórcza droga rozpoczęła się w późnych latach 60., a już na samym początku kariery zdobył rozpoznawalność dzięki współpracy z Telewizją Polską, Wytwórnią Filmów Dokumentalnych oraz Zespołem Filmowym „X” prowadzonym przez Andrzeja Wajdę. Był uważany za jednego z najbardziej szanowanych twórców filmów dokumentalnych w Polsce. Przez dekady działalności artystycznej stworzył wiele przełomowych filmów, które poruszały trudne i niewygodne tematy społeczne oraz egzystencjalne.

Przyjaciel Marcela Łozińskiego poinformował o śmierci reżysera

W środę, 20 sierpnia, późnym wieczorem na Facebooku Feliksa Falka pojawiła się poruszająca wiadomość o charakterze osobistym. Reżyser z żalem poinformował o śmierci Marcela Łozińskiego. Obaj artyści znali się od młodości, a ich relacja była wyjątkowo bliska. Falk we wzruszającym wpisie nazwał Łozińskiego swoim przyjacielem od dziecka i wyraził ogromny smutek z powodu jego odejścia.

Smutna wiadomość: Marcel Łoziński nie żyje. Mój przyjaciel od dziecka, dzięki któremu zostałem filmowcem. Wspaniały reżyser filmów dokumentalnych. Ogromna strata! napisał w mediach społecznościowych Feliks Falk.

Marcel Łoziński był nominowany do Oscara

W 1995 roku Marcel Łoziński został nominowany do Oscara za film „89 mm od Europy” w kategorii najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny. Ten krótki, ale przejmujący dokument przyniósł mu międzynarodowe uznanie. Kolejnym sukcesem była Europejska Nagroda Filmowa za film „Poste Restante”, którą otrzymał w 2009 roku. Na przestrzeni lat artysta zdobył także wielokrotnie Złotego Lajkonika oraz Złote Grono, co tylko potwierdza jego status w świecie dokumentu.

Marcel Łoziński nie miał łatwej relacji z synem

Marcel Łoziński był ojcem uznanego reżysera Pawła Łozińskiego. Ich trudną, ale bardzo interesującą relację przedstawił film „Ojciec i syn w podróży”. Obraz ten pokazał nie tylko więź między dwoma twórcami, ale też skomplikowaną dynamikę rodzinnych relacji na tle wspólnej pasji do dokumentu. W tym intymnym dziele ojciec i syn konfrontują się ze sobą, z przeszłością i z własnymi oczekiwaniami.

Łoziński był autorem wielu cenionych filmów dokumentalnych. Do jego najbardziej znanych dzieł należą: „Jak to się robi”, „Wizyta”, „Zderzenie czołowe”, „Wszystko może się przytrafić”, „Żeby nie bolało”.

W swojej twórczości artysta nie unikał tematów kontrowersyjnych, stawiając pytania o ludzką naturę, społeczne mechanizmy i polityczne realia. Jego filmy niejednokrotnie wywoływały gorące dyskusje zarówno w Polsce, jak i za granicą.

