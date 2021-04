Nie tylko Ida Nowakowska i Agnieszka Kaczorowska! Zobacz, które gwiazdy są w ciąży: Zborowska, Karczmarczyk, uczestniczka "Rolnik szuka żony"...

Ciąże gwiazd to zawsze jeden z najgorętszych tematów w polskim show-biznesie. Od jakiegoś czasu najgłośniej jest o Idzie Nowakowskiej i Agnieszce Kaczorowskiej, które już niedługo zostaną mamami (Agnieszka po raz drugi). Ale nie tylko one spodziewają się dziecka! Które gwiazdy także są w ciąży? Zobaczcie!

Jak już jesteśmy przy Agnieszce Kaczorowskiej, to warto dodać, że gwiazda "Klanu" i jej mąż, Maciej Pela, czekają na drugą córkę!

Już oficjalnie i z całą pewnością 👉🏻 pod moim sercem bije kolejne serduszko DZIEWCZYNKI. 💗 @maciek.pela się bardzo cieszy, bo jak to mówi, obsługę dziewczynki już zna, a ja się cieszę, bo dostaniemy szansę na wychowanie kolejnej silnej, mądrej, wartościowej, pewnej siebie kobiety, która wniesie wiele dobra i piękna do tego świata.❤️ To jest właśnie moje największe marzenie względem naszych córek! - napisała niedawno Agnieszka.