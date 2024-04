Sandra Kubicka i Baron już niebawem powitają na świecie pierwszy owoc swojej miłości. Zanim jednak do tego doszło, postanowili sformalizować swój związek i powiedzieć sobie "tak". Szczegóły do ostatniego momentu były owiane tajemnicą! Krótko po ogłoszeniu tak wspaniałej nowiny, Alek raz jeszcze zwrócił się do odbiorców w bardzo ważnych słowach. Nie chciał dłużej czekać.

Reklama

Alek Baron zabrał głos po ślubie z Sandrą Kubicką

Związek Aleksandra Barona i Sandry Kubickiej nie przestaje budzić zaciekawienia. Już kilka miesięcy temu zainteresowanie nimi znacząco wzrosło, gdy ogłosili zaręczyny, a niedługo potem, gdy przekazali, że spodziewają się swojego pierwszego dziecka! Od tamtej pory rzesza ich fanów nieźle urosła i dziś odbiorcy kibicują im na ścieżce życiowej.

Wydawało się, że szczególnie Sandra chętnie wychodzi internautom na przeciw i w mediach społecznościowych regularnie relacjonuje najważniejsze momenty z życia, jak chociażby przebieg ciąży, ale ku zdumieniu wszystkich, ona i Baron do końca trzymali pewien fakt w tajemnicy. 10 kwietnia okazało się, że Sandra i Alek wzięli ślub!

Instagram @alekbaron

Fani wręcz przeżyli szok, choć jednocześnie prędko ruszyli z gratulacjami. Chwilę później muzyk opublikował kolejny post, pokazując więcej kadrów z ceremonii, a pod nimi napisał dumnie:

Panie i Panowie! Przedstawiam wam Pana i Panią Milwiw-Baron!

Baron zabrał głos po ślubie Instagram@alekbaron

Krótki wpis pojawił się także na InstaStory Alka, a w nim tym razem podziękował za przesłane życzenia i gratulacje.

Zobacz także

Dziękujemy wam całym sercem za tyle pięknych życzeń

Kolejne miłe słowa wciąż spływają. Cała plejada gwiazd złożyła nowożeńcom gratulacje, a wśród nich pojawiły się wpisy m.in. Miśka Koterskiego, Ady Fijał, Hanny Żudziewicz, Dawida Kwiatkowskiego czy Joanny Koroniewskiej.

Również i my jeszcze raz gratulujemy!

Reklama

Zobacz także: Tak wyglądał ślub Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Zadbali o każdy szczegół