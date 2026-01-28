27 stycznia 2026 r. Kate Middleton odwiedziła północ Anglii, gdzie jednym z pierwszych przystanków był Ośrodek Terapii Traum Dziecięcych Family Action w Bradford. Księżna Walii spotkała się tam z dziećmi, rodzinami i terapeutami. W trakcie wizyty wzięła udział w kreatywnej terapii, w ramach której pomagała pięcioletniej dziewczynce wykonać symboliczne „pudełko życzeń”. Wspólnie słuchały także szumu morza w muszli, co miało na celu stworzenie atmosfery spokoju i wyciszenia.

Podczas spotkania księżna Kate podkreślała, jak istotna jest kreatywność i kontakt z naturą w procesie zdrowienia po traumatycznych przeżyciach. Ośrodek Family Action wspiera dzieci i młodzież dotknięte stratą, przemocą i innymi trudnymi doświadczeniami. Kate Middleton jest patronką tej organizacji od 2019 r., kiedy to przejęła tę funkcję po królowej Elżbiecie II.

Księżna Kate wspiera osoby samotne i potrzebujące

Następnie Kate Middleton udała się do Wakefield, gdzie odwiedziła klub Wakefield Trinity Rugby League. Tam przyglądała się lokalnym programom wsparcia społecznego i zdrowia psychicznego. Wzięła udział w treningu na murawie z młodymi zawodniczkami ze szkolnego turnieju Wakefield Champion Schools, czym zyskała ogromną sympatię zebranych.

Księżna spotkała się również z uczestnikami programów In Touch oraz Inspiring Futures. Pierwszy z nich przeciwdziała izolacji starszych mieszkańców, organizując zajęcia sprzyjające budowaniu relacji społecznych. Drugi koncentruje się na rozwoju osobistym młodzieży, ucząc pracy zespołowej i budując poczucie własnej wartości.

Warto przypomnieć, że niedawno księżna Kate skończyła 44 lata. Po pokonaniu choroby nowotworowej rola przyszłej królowej Wielkiej Brytanii urosła jeszcze bardziej.

Kate Middleton zaskoczyła północ Anglii fryzurą i gestem Rex Features/East News

Księżna Kate prawie nigdy się tak nie pokazuje! Wyszła w warkoczu

Media natychmiast zwróciły uwagę na stylizację Kate Middleton. Największe poruszenie wywołała jej fryzura - elegancki, rzadko spotykany w jej przypadku warkocz. Fryzura ta, praktyczna w deszczowej aurze, dodała jej zarazem wdzięku i świeżości. Księżna miała na sobie klasyczną marynarkę marki Holland Cooper oraz praktyczne spodnie.

Szczególną uwagę przyciągnęły także kolczyki Cartier Trinity, które symbolizują trójkę dzieci księżnej. Ten drobny detal stał się istotnym elementem jej przekazu - o bliskości rodziny, wspólnocie i wartości więzi międzyludzkich.

Księżna wielokrotnie powtarzała, że po rozpoczęciu leczenia onkologicznego w 2024 roku, które obecnie jest w remisji, jeszcze bardziej zrozumiała wagę aktywności na świeżym powietrzu i bliskich relacji społecznych dla dobrostanu psychicznego. Jej wizyty miały przypomnieć mieszkańcom, że nikt nie powinien czuć się samotny.

Kate Middleton zaskoczyła północ Anglii fryzurą i gestem mancpicss66 / SplashNews.com/Splash/East News