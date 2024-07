1 z 8

Nicki Minaj znana jest głównie ze swoich kształtów, czyli dużej pupy i obfitego biustu. Wokalistka zawsze lubiła pokazywać swoje ciało i decydowała się na odważne kreacje. Ostatnio jednak postanowiła nieco złagodzić wizerunek i nie wystawiać na światło dzienne aż tak swoich wdzięków. Wydaje się jednak, że to miłość do dopasowanych ubrań pozostała, ponieważ na najnowszych zdjęciach możemy zobaczyć artystkę w obcisłej, białej sukience, która eksponuje jej wdzięki. Tak naprawdę największą uwagę przyciągają buty. Białe kozaczki to w Polsce szczyt obciachu, za granicą natomiast to dość popularny trend, który Minaj postanowiła wykorzystać w Nowym Jorku.

Pasują jej?