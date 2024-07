Nicki Minaj słynie z ciekawych, zwariowanych, a czasem przerysowanych stylizacji. Raperka oprócz specyficznego podejścia do muzyki ma również niecodzienne podejście do mody. Jej kreacje u niektórych wzbudzają zachwyt, a u niektórych śmiech. Zauważyliśmy, że w ciągu ostatnich paru dni gwiazda pojawiała się ubrana od stóp do głów na różowo. Czyżby to był jej ulubiony kolor tej wiosny?

Cenimy jej indywidualny styl, który jest alternatywą do innych gwiazd tj. Lady Gaga, Jessie J, czy Doda. Jednakże większość jej ubrań to zwyczajne kostiumy sceniczne, która ta nosi na co dzień. Mimo wielkiej sympatii do artystki nie jesteśmy fanami tych looków, chociaż cieszą oko.

