Nie żyje gwiazda hitu Netfliksa. Fani w żałobie

Jak przekazano, gwiazda „The Crown”, Jane Lapotaire nie żyje. Aktorka zmarła w wieku 81 lat. Według doniesień odeszła w czwartek, 5 marca. Smutne wiadomości potwierdziła organizacja Royal Shakespeare Company. Przy okazji złożono też hołd utalentowanej artystce. Była jedną z najbardziej cenionych brytyjskich aktorek teatralnych, która miała na koncie też role w filmach i serialach. Nie ujawniono przyczyny zgonu.

Nie żyje Jane Lapotaire. Była gwiazdą „The Crown”

Fani „The Crown” kojarzą Jane Lapotaire przede wszystkim z kultowego serialu Netfliksa. Aktorka wcielała się w rolę księżnej Alicji z Battenbergu. Organizacja Royal Shakespeare Company przypomniała też inne słynne kreacje zmarłej artystki, która grała m.in. Edith Piaf. Wystąpiła też w „Hamlencie”.

Z żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Honorowej Współpracowniczki RSC, Jane Lapotaire. Naprawdę wybitna aktorka, Jane dołączyła do RSC w 1974 r., aby zagrać Violę w „Wieczorze Trzech Króli”. Kilka lat później wystąpiła w roli tytułowej w „Piaf”, zdobywając nagrody Olivier i TONY dla najlepszej aktorki przekazano w komunikacie.

W 1992 r. zagrała Gertrudę u boku Kennetha Branagha w „Hamlecie” Adriana Noble'a. Jej ostatnie dwa występy dla Towarzystwa miały miejsce w 2013 r. jako Księżna Gloucester w „Królu Ryszardzie II” u boku Davida Tennanta oraz w 2015 r. jako Królowa Isobel w „Henryku V” ponownie w reżyserii Grega Dorana czytamy.

Warto przypomnieć, że obecnie cała Polska żyje tragiczną sprawą 41-letniej aktorki. Po tajemniczej śmierci Magdaleny Majtyki wciąż pojawia się mnóstwo pytań bez odpowiedzi.

Jane Lapotaire zmarła w wieku 81 lat. Fala kondolencji zalała media

Imponująca kariera Jane Lapotaire trwała ponad sześć dekad. Gwiazda „The Crown” pozostawiła 53-letniego syna, którego doczekała się z byłym mężem, reżyserem filmowym Rolandem Joffe’em. Dziś jej syn, Rowan Joffe sam pracuje na swoje nazwisko w branży jako scenarzysta oraz reżyser.

Lapotaire przyszła na świat 26 grudnia 1944 roku w Ipswich. Aktorka pierwsze kroki w karierze stawiała w branży rozrywkowej. W 1965 roku grała Ruby Birtle w „When We Are Married” w Bristol Old Vic. Tam występowała przez dwa lata. Później, w 1970 roku została współzałożycielką The Young Vic Theatre.

Odejście gwiazdy „The Crown” wywołało ogromne poruszenie w mediach społecznościowych. Zarówno inni artyści, jak i fani złożyli hołd dla Jane Lapotaire.

