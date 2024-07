Nergal ostatnio jest bardzo aktywny na Instagramie. Artysta w czasie Świąt Wielkanocnych opublikował dość kontrowersyjne zdjęcie, na którym widać klocki lego. Niby niepozorne klocki, a jednak wzbudziły sporo kontrowersji... Dlaczego? Na zdjęciu widzimy jak ludziki lego w hełmach na głowie celują z karabinów w postać wiszącą na krzyżu, która najprawdopodobniej symbolizuje postać Jezusa umierającego na krzyżu. Większość obserwatorów skomentowała w dość pozytywny sposób zamieszczoną fotę.

Reklama

Fantastyczne - napisał jeden z obserwatorów. Niesamowite zdjęcie. Kto je zrobił? Muszę znać tego artystę - napisał inny.

Jednak niektórych zdjęcie to może zniesmaczyć ze względu na przekonania religijne. To jednak nie wszystko! Muzyk na swoim profilu dodał także filmik z koncertu, na którym widać, że rozdaje swoim fanom hostie. To dosyć odważny krok, ale Adam Darski już nie raz prowokował w ten sposób w mediach społecznościowych. A wy uważacie, że Nergal przesadził?

Nergal rozdaje hostie na koncercie

Nergal zamieścił kontrowersyjne zdjęcie na Instagramie.

Zobacz także

Reklama

Uważacie, że przesadził?