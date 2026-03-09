Ola Tomala opublikowała w mediach społecznościowych piękne nagranie, w którym zdradza płeć swojego dziecka. Influencerka i była uczestniczka "Love Island" oraz "Królowej przetrwania" nie ukrywa swojego szczęścia. Fani od razu ruszyli z gratulacjami. Internauci są zachwyceni sposobem, w jakim Ola Tomala ogłosiła płeć swojej pociechy.

Ola Tomala z "Love Island" jest w ciaży

Na początku stycznia tego roku okazało się, że Ola Tomala z "Love Island" jest w ciąży. Zaledwie kilka dni później influencerka i była uczestniczka randkowego show oraz programu "Królowa przetrwania" poinfomowała, że jej upragniona ciąża to efekt procedury in vitro.

Ola Tomala zdradziła wówczas, że grudniu 2024 roku przeszła zabieg punkcji jajników. W swoim wpisie celebrytka podkreśliła, że jej droga do macierzyństwa nie należała do najłatwiejszych. Przyznała, że od dłuższego czasu zmagała się z poważnymi problemami zdrowotnymi, w tym niedoczynnością tarczycy oraz zespołem policystycznych jajników (PCOS). Z tych przyczyn zdecydowała się na in vitro.

Ola Tomala zdradziła płeć dziecka. Zrobiła to w wyjątkowy sposób

Do tej pory Ola Tomala nie ujawniała, jakiej płci jest maleństwo. Wszelkie wątpliwości w tej sprawie rozwiała dopiero w miniony weekend, kiedy to opublikowała w mediach społecznościowych poruszające nagranie. Była uczestniczka "Love Island" i "Królowej przetrwania" pod krótkim filmikiem napisała wprost:

W tym czarno-białym świecie pojawił się pierwszy wyraźny kolor. Kolor, który zmienia wszystko. Dzień Kobiet już nigdy nie będzie taki sam napisała na Instagramie.

Na nagraniu Ola Tomala z dumą prezentuje zaokraglony ciążowy brzuszek. Na początku film jest czarno-biały, a później pojawia się kolor różowy, który oznacza jedno - urodzi córeczkę!

Fani zachwyceni nagraniem, gratulują Oli Tomali

Pod filmem opublikowanym w mediach społecznościowych od razu pojawiło się mnóstwo komentarzy z gratulacjami dla przyszłej mamy. Internauci są zachwyceni tym, w jaki sposób Ola Tomala ogłosiła płeć dziecka.

Najpiękniejsze ogłoszenie płci jakie widziałam

Cudownie. Przepięknie Pokazałaś nam Olu kto mieszka w twoim brzuszku... Wszystkiego dobrego dla Ciebie Olu i malutkiej księżniczki w brzuszku komentują internauci.

Ciężarna gwiazda "Love Island" wybrała imię dla córeczki

Tuż po tym, jak do sieci trafiło nagranie z ogłoszeniem płci Ola Tomala zorganizowała "Q&A" i chętnie odpowiadała na pytania internautów. Od razu zapytali ją o imię dla dziewczynki.

Wybraliśmy już dawno temu. I myślę, że chyba nic się nie zmieni, ale jesteśmy otwarci na propozycje napisała influencerka.

Jak dodała, ogłoszenie imienia ma się odbyć podczas baby shower. Jak myślicie, Ola Tomala wybrała dla córki tradycyjne czy nowoczesne imię?

Zobaczcie, jak influencerka ogłosiła płeć dziecka!

