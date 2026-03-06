Gwiazdor "Mam talent!" będzie ojcem. Pochwalił się w nietypowy sposób

W piątek 6 marca 2026 roku polska scena influencerów przeżyła prawdziwy wstrząs. Anna Wójcik, znana szerzej jako Fanka, opublikowała na swoim kanale YouTube teledysk do najnowszej piosenki „OCH MAMA”. To właśnie w tym klipie wokalistka zdecydowała się pokazać swój ciążowy brzuszek i potwierdzić krążące od pewnego czasu domysły fanów. W ten sposób ona i jej mąż, Cezary Gołębiowski, znany jako Czarek Czaruje, przekazali światu, że spodziewają się pierwszego dziecka.

Gwiazdor „Mam talent” i jego partnerka zostaną rodzicami. Pokazali klip

Tuż po premierze teledysku „OCH MAMA” Fanka i Czarek Czaruje udostępnili fragmenty klipu na swoich profilach na Instagramie. W krótkim, lecz niezwykle emocjonalnym wpisie podkreślili, że ich marzenie się spełnia. Radosna nowina natychmiast wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, którzy zasypali parę gratulacjami i wyrazami wsparcia. W komentarzach pojawiły się liczne słowa uznania za pomysłowe ogłoszenie oraz ciepłe życzenia dla przyszłych rodziców.

Kto widział klip, to już chyba wie… Będziemy rodzicami! napisał iluzjonista.

Historia miłości Czarka Czaruje i Fanki

Fanka i Czarek Czaruje należą do grona najpopularniejszych polskich influencerów. Ich wspólne materiały publikowane są regularnie na platformach takich jak YouTube, Instagram czy TikTok. Czarek, który jest iluzjonistą i magikiem, a także Fanka - wokalistka i twórczyni internetowa - często podkreślają, jak ważna jest dla nich bliskość i wsparcie fanów. We wrześniu 2025 roku Czarek Czaruje i Fanka wzięli ślub, a już kilka miesięcy później, na początku marca 2026 roku, ogłosili, że ich rodzina się powiększy. Tym samym młodzi i szczęśliwi małżonkowie po raz pierwszy zostaną rodzicami.

Warto przypomnieć, że Czarek Czaruje niedawno dołączył do programu „Mam talent” i pokaże kulisy programu. Wcześniej sam był uczestnikiem 11. edycji talent show. Dzisiaj natomiast jest już rozpoznawalnym twórcą internetowym, który chwali się swoim talentem w mediach społecznościowych. Teraz będzie tłumaczył nie tylko swoje triki, ale również emocje i przygotowania uczestników produkcji.

