Gwiazdor "Mam talent!" będzie ojcem. Pochwalił się w nietypowy sposób

Gwiazdor TVN, związany od niedawna z programem „Mam talent!” przekazał właśnie wiadomość, która wywołała lawinę komentarzy. Okazało się, że wkrótce zostanie ojcem. Razem z partnerką wpadli na nietypowy pomysł, jak pochwalić się radosną nowiną.
W piątek 6 marca 2026 roku polska scena influencerów przeżyła prawdziwy wstrząs. Anna Wójcik, znana szerzej jako Fanka, opublikowała na swoim kanale YouTube teledysk do najnowszej piosenki „OCH MAMA”. To właśnie w tym klipie wokalistka zdecydowała się pokazać swój ciążowy brzuszek i potwierdzić krążące od pewnego czasu domysły fanów. W ten sposób ona i jej mąż, Cezary Gołębiowski, znany jako Czarek Czaruje, przekazali światu, że spodziewają się pierwszego dziecka.
Gwiazdor „Mam talent” i jego partnerka zostaną rodzicami. Pokazali klip
Tuż po premierze teledysku „OCH MAMA” Fanka i Czarek Czaruje udostępnili fragmenty klipu na swoich profilach na Instagramie. W krótkim, lecz niezwykle emocjonalnym wpisie podkreślili, że ich marzenie się spełnia. Radosna nowina natychmiast wywołała ogromne poruszenie wśród fanów, którzy zasypali parę gratulacjami i wyrazami wsparcia. W komentarzach pojawiły się liczne słowa uznania za pomysłowe ogłoszenie oraz ciepłe życzenia dla przyszłych rodziców.
Kto widział klip, to już chyba wie… Będziemy rodzicami!
Historia miłości Czarka Czaruje i Fanki
Fanka i Czarek Czaruje należą do grona najpopularniejszych polskich influencerów. Ich wspólne materiały publikowane są regularnie na platformach takich jak YouTube, Instagram czy TikTok. Czarek, który jest iluzjonistą i magikiem, a także Fanka - wokalistka i twórczyni internetowa - często podkreślają, jak ważna jest dla nich bliskość i wsparcie fanów. We wrześniu 2025 roku Czarek Czaruje i Fanka wzięli ślub, a już kilka miesięcy później, na początku marca 2026 roku, ogłosili, że ich rodzina się powiększy. Tym samym młodzi i szczęśliwi małżonkowie po raz pierwszy zostaną rodzicami.
Warto przypomnieć, że Czarek Czaruje niedawno dołączył do programu „Mam talent” i pokaże kulisy programu. Wcześniej sam był uczestnikiem 11. edycji talent show. Dzisiaj natomiast jest już rozpoznawalnym twórcą internetowym, który chwali się swoim talentem w mediach społecznościowych. Teraz będzie tłumaczył nie tylko swoje triki, ale również emocje i przygotowania uczestników produkcji.
