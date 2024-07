Wybór Neila Patricka Harrisa na gospodarza Oscarów 2015 był świetną decyzją. Aktor już na samym początku wzbudził ogromne zainteresowanie pojawiając się na czerwonym dywanie, nie trzymając się zasad dress codu. Przypomnijmy: Gospodarz Oscarów 2015 z mężem na czerwonym dywanie. Obaj złamali dress code

To jednak nie wszystko. Neil przebierał się na scenie kilkukrotnie, aż w końcu pojawił się na niej w samej.,. bieliźnie. Harris po raz kolejny udowodnił, że ma do siebie dystans i ogromne poczucie humoru. Cała sala co chwila wybuchała śmiechem, a jego żarty zawsze były trafione. My jesteśmy pod wielkim wrażeniem.

Zobacz: Stało się! "Ida" zdobyła Oscara!

Gwiazdy na Oscarach 2015: