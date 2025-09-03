Zamieszanie w Białym Domu! Karol Nawrocki spóźniony na spotkanie z Donaldem Trumpem

Limuzyna z prezydentem Karolem Nawrockim pojawiła się na terenie Białego Domu chwilę przed godziną 17:30. Spotkanie z Donaldem Trumpem planowo miało rozpocząć się o godzinie 17:00 w środę, 3 września. Powody opóźnienia nie zostały na tę chwilę ujawnione. Obecność Nawrockiego na miejscu została zauważona dopiero kilka minut przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia rozmów, co wywołało krótkie zamieszanie protokolarne.

Przyjazne przywitanie Karola Nawrockiego i Donalda Trumpa

Pomimo opóźnienia, amerykański prezydent Donald Trump przywitał polskiego przywódcę serdecznie. Spotkanie odbyło się w atmosferze roboczej, jednak nie zabrakło uprzejmości i symbolicznych gestów. Nawrocki przyleciał do Stanów Zjednoczonych już we wtorek, dzień przed planowanym spotkaniem. To nie była jego pierwsza rozmowa z Trumpem — politycy mieli okazję spotkać się wcześniej w czasie kampanii wyborczej, a także rozmawiać telefonicznie po objęciu przez Nawrockiego urzędu prezydenta Polski.

O czym rozmawiali Karol Nawrocki i Donald Trump?

Według informacji przekazanych przez szefa Biura Polityki Międzynarodowej, Marcina Przydacza, kluczowym tematem rozmów była kwestia bezpieczeństwa regionalnego. Prezydenci omawiali także amerykańską aktywność w zakresie współpracy zbrojeniowej i bezpieczeństwa energetycznego. Nawrocki podczas wizyty miał także stanowczo zaznaczyć, że Rosji oraz jej przywódcy „nie wolno wierzyć”.

Zgodnie z zapowiedziami, rozmowy dotyczyły również negocjacji i ustaleń prowadzonych na linii Waszyngton–Moskwa oraz Kijów–Moskwa. Aspekt bezpieczeństwa militarnego i energetycznego Polski znalazł się w centrum uwagi obu stron.

Wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie

Zarówno rządzący, jak i opozycja w Polsce wyrażają nadzieję, że wizyta Karola Nawrockiego w Waszyngtonie przyniesie konkretne efekty. Wśród oczekiwań znajduje się m.in. zacieśnienie stosunków polsko-amerykańskich, większy wpływ USA na sytuację w regionie oraz zwiększone wsparcie dla walczącej Ukrainy. Dla Polski kluczowe jest także utrzymanie silnej obecności militarnej Stanów Zjednoczonych w Europie Środkowo-Wschodniej.

Oprócz kwestii gospodarczych i energetycznych rozmowy objęły również aspekty związane z bezpieczeństwem zbrojeniowym. Prezydenci omawiali dalszą współpracę w zakresie obronności, w kontekście napiętej sytuacji geopolitycznej. Szczególną uwagę poświęcono obecnym i przyszłym negocjacjom pomiędzy głównymi graczami polityki międzynarodowej: USA, Rosją i Ukrainą.

