Marta Nawrocka próbowała to ukryć? Zdradziła ją jedna rzecz
Marta Nawrocka, 39-letnia Pierwsza Dama, została sfotografowana przez paparazzi podczas porannej drogi do szkoły. Ekspertka modowa natychmiast wychwyciła szczegóły jej stylizacji, sugerując, żona Karola Nawrockiego może próbować coś ukryć.
Media nie dają spokoju nowej Pierwszej Damie Polski. Marta Nawrocka, która od niedawna pełni tę prestiżową funkcję, została sfotografowana przez paparazzi w momencie, gdy z samego rana odwoziła swoją córkę Kasię do prywatnej szkoły. Ujęcia zrobione w porannych godzinach natychmiast obiegły internet i rozpaliły dyskusje, szczególnie wokół stylizacji Nawrockiej.
Choć wydawać by się mogło, że to zwykła, codzienna sytuacja – matka odwożąca dziecko do szkoły – to w rzeczywistości każdy element jej wyglądu został wnikliwie przeanalizowany przez media i specjalistów od mody. Szybko pojawiły się pierwsze komentarze ze strony ekspertów, a jeden z nich przyciągnął szczególną uwagę.
Stylizacja Pierwszej Damy w oczach ekspertki
Ewa Rubasińska-Ianiro, stylistka i ekspertka w dziedzinie mody, w rozmowie z "Faktem" nie kryła swojego zaskoczenia. Oceniła dokładnie stylizację Marty Nawrockiej, którą określiła jako pełną klasy i dobrze przemyślaną. Pierwsza Dama miała na sobie beżową bluzkę z bardzo krótkim rękawem przypominającą kamizelkę. Do tego dobrała czarne spodnie typu „dzwony” oraz czarne szpilki na wysokim obcasie.
Według Rubasińskiej-Ianiro, taka stylizacja to przykład klasycznej elegancji i umiejętnego balansowania proporcji sylwetki.
To klasyka, która równoważy ramiona i biodra. Do tego odpowiedni krój i długość spodni, które optycznie wydłużają nogi, a wysokie obcasy tylko multiplikują ten efekt. Góra stylizacji delikatnie poszerza ramiona przez dodaną listwę, a jednocześnie dzięki wcięciu w talii pięknie ją podkreśla, wysmuklając przy okazji biodra
Zobacz także: Marta Nawrocka znów zachwyciła Polaków. Wystarczyło jedno nagranie. "Taka Prezydentowa to Duma i Skarb"
Trik znany z czerwonych dywanów
Nie tylko ubrania przyciągnęły uwagę ekspertki. Rubasińska-Ianiro zwróciła również uwagę na dodatki, które – jak podkreśliła – nie są przypadkowe. Wśród nich znalazły się wielkie, ciemne okulary przeciwsłoneczne oraz gładko zaczesane włosy. To – jak wskazała – popularny wśród gwiazd trik modowy, który pozwala nie tylko na zachowanie eleganckiego wyglądu, ale także na ukrycie zmęczenia lub braku makijażu.
Dopełnienie? Wielkie, ciemne okulary i gładko zaczesane włosy. To trik gwiazd, który daje klasę i elegancję, a przy okazji sprytnie maskuje zmęczenie czy brak makijażu
Rodzina na pierwszym miejscu, ale moda nie pozostaje w tyle
Choć Marta Nawrocka wielokrotnie podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza, to jej codzienne wybory modowe pokazują, że nie rezygnuje z elegancji nawet w najbardziej prywatnych chwilach. Przyłapana przez paparazzi podczas zwykłego porannego obowiązku – odwożenia córki do szkoły – nie zapomniała o stylowym wyglądzie.
Nowa Pierwsza Dama zaledwie od miesiąca sprawuje swoją funkcję, a już zdążyła zwrócić na siebie uwagę nie tylko jako partnerka głowy państwa, ale także jako kobieta z wyczuciem stylu, którą śmiało można nazwać ikoną mody nowej generacji.
Zobacz także: Andrzej Duda ujawnił prawdę o tym, jak stracił kawałek palca. Czekał do zakończenia prezydentury