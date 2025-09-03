Media nie dają spokoju nowej Pierwszej Damie Polski. Marta Nawrocka, która od niedawna pełni tę prestiżową funkcję, została sfotografowana przez paparazzi w momencie, gdy z samego rana odwoziła swoją córkę Kasię do prywatnej szkoły. Ujęcia zrobione w porannych godzinach natychmiast obiegły internet i rozpaliły dyskusje, szczególnie wokół stylizacji Nawrockiej.

Choć wydawać by się mogło, że to zwykła, codzienna sytuacja – matka odwożąca dziecko do szkoły – to w rzeczywistości każdy element jej wyglądu został wnikliwie przeanalizowany przez media i specjalistów od mody. Szybko pojawiły się pierwsze komentarze ze strony ekspertów, a jeden z nich przyciągnął szczególną uwagę.

Stylizacja Pierwszej Damy w oczach ekspertki

Ewa Rubasińska-Ianiro, stylistka i ekspertka w dziedzinie mody, w rozmowie z "Faktem" nie kryła swojego zaskoczenia. Oceniła dokładnie stylizację Marty Nawrockiej, którą określiła jako pełną klasy i dobrze przemyślaną. Pierwsza Dama miała na sobie beżową bluzkę z bardzo krótkim rękawem przypominającą kamizelkę. Do tego dobrała czarne spodnie typu „dzwony” oraz czarne szpilki na wysokim obcasie.

Według Rubasińskiej-Ianiro, taka stylizacja to przykład klasycznej elegancji i umiejętnego balansowania proporcji sylwetki.

To klasyka, która równoważy ramiona i biodra. Do tego odpowiedni krój i długość spodni, które optycznie wydłużają nogi, a wysokie obcasy tylko multiplikują ten efekt. Góra stylizacji delikatnie poszerza ramiona przez dodaną listwę, a jednocześnie dzięki wcięciu w talii pięknie ją podkreśla, wysmuklając przy okazji biodra

Trik znany z czerwonych dywanów

Nie tylko ubrania przyciągnęły uwagę ekspertki. Rubasińska-Ianiro zwróciła również uwagę na dodatki, które – jak podkreśliła – nie są przypadkowe. Wśród nich znalazły się wielkie, ciemne okulary przeciwsłoneczne oraz gładko zaczesane włosy. To – jak wskazała – popularny wśród gwiazd trik modowy, który pozwala nie tylko na zachowanie eleganckiego wyglądu, ale także na ukrycie zmęczenia lub braku makijażu.

Dopełnienie? Wielkie, ciemne okulary i gładko zaczesane włosy. To trik gwiazd, który daje klasę i elegancję, a przy okazji sprytnie maskuje zmęczenie czy brak makijażu

Rodzina na pierwszym miejscu, ale moda nie pozostaje w tyle

Choć Marta Nawrocka wielokrotnie podkreślała, że rodzina jest dla niej najważniejsza, to jej codzienne wybory modowe pokazują, że nie rezygnuje z elegancji nawet w najbardziej prywatnych chwilach. Przyłapana przez paparazzi podczas zwykłego porannego obowiązku – odwożenia córki do szkoły – nie zapomniała o stylowym wyglądzie.

Nowa Pierwsza Dama zaledwie od miesiąca sprawuje swoją funkcję, a już zdążyła zwrócić na siebie uwagę nie tylko jako partnerka głowy państwa, ale także jako kobieta z wyczuciem stylu, którą śmiało można nazwać ikoną mody nowej generacji.

Karol Nawrocki i Marta Nawrocka na obchodach Święta Wojska Polskiego fot. Adam Burakowski/East News

