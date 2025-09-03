28 sierpnia podczas przygotowań do Międzynarodowych Pokazów Lotniczych Air Show w Radomiu doszło do tragicznego wypadku z udziałem myśliwca F-16. Maszyna rozbiła się, a pilot, major Maciej Slab Krakowian, zginął na miejscu. Samolot pochodził z jednego z państw sojuszniczych, co wpływa na skomplikowany charakter śledztwa.

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. katastrofy F-16 w Radomiu

Obszar poszukiwań szczątków samolotu okazał się znacznie większy, niż zakładano początkowo — fragmenty rozproszyły się na przestrzeni około jednego kilometra długości i 200 metrów szerokości. Niektóre części odnaleziono znacznie dalej, co wskazuje na ogromną siłę odrzutu po eksplozji.

Na miejscu pracowało 13 prokuratorów, około 200 żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej oraz kilkudziesięciu saperów. Zabezpieczono m.in. elementy fotela pilota z mechanizmem katapultowym zawierającym materiały pirotechniczne, dokumentację techniczną maszyny oraz przesłuchano personel naziemny z baz w Radomiu i Poznaniu-Krzesinach.

Śledztwo ws. katastrofy F-16 zostanie utajone

Śledczy zakończyli działania na miejscu katastrofy. Kluczowy dowód — czarna skrzynka samolotu — został przekazany Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych. Jak ustalił „Fakt”, dalsze działania nie będą upubliczniane. Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, Piotr Antoni Skiba, podkreślił, że w przypadku samolotów wojskowych postępowania są mniej jawne, zwłaszcza w czasie, gdy za granicą trwa wojna.

W przypadku samolotów wojskowych postępowanie jest mniej jawne niż w przypadku maszyn cywilnych, szczególnie w czasie, gdy za granicą trwa wojna potwierdził prok. Piotr Antoni Skiba.

Fakt, że F-16 pochodził z państwa sojuszniczego, dodatkowo komplikuje śledztwo. Śledczy zachowują szczególną ostrożność w ujawnianiu informacji.

Zginął major Maciej Krakowian

Major Maciej Krakowian był jednym z najbardziej doświadczonych pilotów w Polskich Siłach Powietrznych. Ukończył Liceum Lotnicze w Dęblinie oraz Akademię Sił Powietrznych USA w Colorado Springs. Dyplom ukończenia szkolenia wręczył mu osobiście prezydent Barack Obama.

Na swoim koncie miał ponad 1400 godzin nalotu, z czego 1200 godzin na F-16. Pełnił funkcję lidera zespołu Tiger Demo Team oraz instruktora w 31. Bazie Lotnictwa Taktycznego w Poznaniu-Krzesinach. Miesiąc przed wypadkiem zdobył prestiżową nagrodę "As the Crow Flies Trophy" podczas Royal International Air Tattoo w Wielkiej Brytanii. Osierocił żonę Magdalenę i dwóch 4-letnich synów.

Rodzina Macieja Krakowiana przekazała prośbę przed pogrzebem wojskowego, który zginął w tragicznych okolicznościach.

Wstrzymano loty F-16

Po tragedii Dowództwo Sił Powietrznych zdecydowało o wstrzymaniu wszystkich lotów myśliwców F-16, z wyjątkiem misji bojowych. To kolejna konsekwencja wypadku, który wywołał wstrząs w całym kraju. Decyzja o wznowieniu operacji z udziałem F-16 będzie zależna od ustaleń komisji badającej przyczyny katastrofy.

