Naturalna Anna Mucha na zakupach. Tak wygląda codzienność gwiazdy! Nowe zdjęcia paparazzi

Anna Mucha i Jakub Wons to zdecydowanie jedna z najbardziej lubianych par polskiego show biznesu. Choć sami zainteresowani raczej nie opowiadają o swojej relacji w mediach i pilnie strzegą swojej prywatności, to jednak na bieżąco możemy śledzić ich wspólne życie, dzięki relacjom paparazzi. Wygląda na to, że fotoreporterzy naprawdę uwielbiają Annę Muchę i jej partnera! Tym razem przyłapali ich na romantycznym spacerze. Zobaczcie sami. Zobacz także: Wściekła Anna Mucha grzmi na Instagramie: "Nie życzę sobie wmawiania mi ciąży" Anna Mucha i Jakub Wons przechadzają się ulicami Warszawy Anna Mucha to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, która ma wierne grono fanów. Ostatnio jednak zasłynęła także jako... krytyk kulinarny - z pewnością słyszeliście już o jej słynnej, niezbyt udanej wizycie w jednej z warszawskich restauracji. Gwiazda wydała negatywną opinię na temat niektórych dań, za które zapłaciła 700 złotych ! Na szczęście kilka dni po feralnym posiłku, aktorka udała się do miejsca, które zachwyciło ją smakiem potraw . Spodziewaliście się, że Anna Mucha to taki smakosz? Jednak codzienność gwiazdy to nie tylko wizyty w drogich restauracjach, ale także zakupy , czy zwykły spacer na mieście. I właśnie podczas przechadzki z ukochanym, paparazzi przyłapali aktorkę w Warszawie. Zobaczcie, jak wyglądali. Anna Mucha na spacer z ukochanym, wybrała jeansowe szorty, do których dobrała wzorzystą biało-czarną bluzkę oraz różowe klapki. Jakub Wons również postawił na wygodę i wybrał wsuwane buty sportowe, jeansowe krótkie spodenki i niebieską koszulę. Idealny outfit na romantyczny spacer i inne okazje skompletujesz w Diverse. Kod rabatowy wykorzystaj i znacząco obniż cenę swoich zakupów. Anna Mucha i...