Spięcie w "TzG". Boczarska nie chce rywalizować z Natsu

W niedzielę, 1 marca ruszy nowa edycja „Tańca z gwiazdami”. To natomiast oznacza mnóstwo emocji nie tylko na parkiecie, ale i poza nim, o czym mieliśmy szansę przekonać się już wielokrotnie. Z ostatnich doniesień wynika, że Magdalena Boczarska to uczestniczka, wokół której może pojawić się sporo zamieszania. Najpierw poszło o komentarze pod adresem Emilii Komarnickiej, teraz mówi się o niezadowoleniu z udziału Natsu.

„Taniec z gwiazdami”: Magdalena Boczarska ma problem z uczestnikami? Wymowne sygnały

Jak poinformował Pudelek, Magdalena Boczarska pokazuje charakter tuż przed rozpoczęciem nowej edycji „Tańca z gwiazdami”. Najpierw jej partner Mateusz Banasiuk lajkował komentarze, w których internauci wytykali, że Emilia Komarnicka nie powinna występować w show ze względu na swoją taneczną przeszłość.

Magda poprosiła mnie, żebym więcej nie komentował tego tematu. Emilia to jest nasza fajna koleżanka (...) tak samo bardzo lubię Stefano, więc... Jedyne, z czym wiązały się moje wątpliwości, to to, że oni już ze sobą tańczyli, ale taki jest ten program mówił Banasiuk na łamach Pudelka.

Ponoć teraz Magdalena Boczarska nie jest zachwycona z faktu, że będzie rywalizowała z Natsu. Dlaczego?

„Taniec z gwiazdami”: Magda Boczarska nie chce rywalizować z Natsu?

Według ustaleń Pudelka, Magdalena Boczarska jest oburzona, że będzie mierzyła się z Natsu na parkiecie. Powołując się na informatora, serwis przekazał, że aktorka ma poważne wątpliwości co do udziału influencerki z takim „dorobkiem” w „Tańcu z gwiazdami”. Mowa o okresie, gdy celebrytka pracowała jako cam girl.

Nie jest tajemnicą, że między nimi nie ma żadnych relacji i nawet nie próbują się integrować. Kiedy się spotykają, nie zamieniają ze sobą słowa. Boczarska głośno mówi za kulisami, że to dla niej ujma, że będzie rywalizować z kimś o tak niechlubnej przeszłości jak Natsu poinformował informator Pudelka.

Warto przypomnieć, że niedawno Natsu zabrała głos na temat pracy na kamerkach dla dorosłych. Przyznała, że bardzo żałuje tego wyboru, w dodatku nie tylko ona, ale także jej rodzice zapłacili za to wysoką cenę. Dziś to Natsu jest uważana za faworytkę do wygrania „Tańca z gwiazdami”. Niektórzy sugerują, że Magdalena Boczarska właśnie dlatego nie pała sympatią do znacznie młodszej koleżanki.

