Natsu w szczerej rozmowie z Przemkiem Pro otworzyła się na temat swojej relacji z Wojciechem Kuciną. Chociaż przyznali, że ich znajomość zrodziła się jeszcze przed startem programu, odcinki na żywo i ich chemia podkręcały tylko spekulacje. Teraz, kiedy ich miłość nie jest już tajemnicą, Natalia Karczmarczyk nie ukrywa, że jest lekko zaniepokojona dalszym udziałem Wojeciecha Kuciny w "Tańcu z Gwiazdami".

Natsu zazdrosna o Wojciecha Kucinę w "Tańcu z Gwiazdami"

Natsu i Wojeciech Kucina już oficjalnie są parą. Swoim szczęściem pochwalili się po świętach wielkanocnych i udzielili kilku wywiadów na temat swojej relacji. Teraz na kanale Przemka Pro Natsu opowiedziała o związku z Wojciechem Kuciną a także poruszyła temat tego, co dzieje się na planie "Tańca z Gwiazdami". Prowadzący nie ukrywał, że w historii programu już nie raz zdarzało się, że powstawały związki czy kończyły się poprzednie relacje. Natsu skomentowała:

Dla nas to jest takie nowe i niezrozumiałe, bo my nie mamy z tym tańcem do czynienia. A ten taniec zawodowy taki, który wykonują tancerze w ''Tańcu z Gwiazdami'' to jest inny case. Ten dotyk nie jest dla nich tak ważny. Że faktycznie ta bliskość nie ma takiego znaczenia. Ale ''Taniec z Gwiazdami'' bardzo zbliża, widać, że te związki się faktycznie rozwalają, a niektóre tworzą.

Nie ukrywa również, że udział Wojciecha Kuciny w "Tańcu z Gwiazdami" w przyszłości będzie dla niej problemem, z którym będzie musiała się mierzyć:

Jest dużo tancerzy, którzy mają normalnie swoje żony, mężów, dzieci a mają normalnie partnerów w tym ''Tańcu z Gwaizdami'' no i jakoś funkcjonują. I to jest w ogóle rzecz, która mnie stresuje, bo ja jestem bardzo terytorialna i mam takie dość jasne zasady, jeśli chodzi o relację. Na mnie też można polegać i ja nigdy nie zrobiłabym nic, żeby mój mężczyzna mógł poczuć się źle lub niekomfortowo (...), wiec tego samego oczekiwałabym. A tu jest taki problem, że to jest jego zawód, życie on to kocha. Taniec jest dla niego bardzo ważny i ja nie mam prawa wymagać od niego, żeby on z tym skończył albo, żeby z partnerką nie tańczył (w określony sposób - przyp. red.). Dla mnie to jest ogromny problem teraz i dużo o tym rozmawialiśmy. Ale staram się nie stresować na zapas.

"Będziemy musieli wyznaczyć granice". Natsu o udziale Kuciny w "TzG"

Chociaż Natsu podkreśla, że nie wie czy Wojciech Kucina wystąpi w 19. edycji "Tańca z Gwiazdami", która ruszy już jesienią 2026, to nie ukrywa, że rozmyślała na ten temat. Szczególnie, że udział tancerza w show i jego relacje z gwiazdami, już nie raz były tematem plotek w sieci:

Nawet nie chcę o tym myśleć. Ja wiem, jaka też będzie nagonka w mediach. Jestem pewna, że będą to nakręcać. Na razie nie stresuję się tym na zapas. (...) Będziemy musieli wyznaczyć jakieś granice. Znaleźć jakiś wspólny kompromis.

