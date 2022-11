Natasza Urbańska pochwaliła się sesją z 14-letnią córką: "Najpiękniejsze księżniczki"

Natasza Urbańska w “Playboyu” O tym, że Natasza Urbańska wzięła udział w rozbieranej sesji dla magazynu “Playboy” dowiedzieliśmy się w dzień jej urodzin. Na Facebooku magazynu dla panów ukazało się jedno ze zdjęć z sesji. Fani wokalistki już nie mogą doczekać się wrześniowego numeru, ale czy Natasza rzeczywiście pokaże się nago? Jak podaje fakt.pl, Janusz Józefowicz pozwolił żonie wziąć udział w erotycznej sesji, ale postawił twarde warunki. Jakie? Natasza może pokazać trochę ciała, ale nie za dużo! “Janusz sam pomysł pokazania się w „Playboyu" uznał za dobry, ale pod warunkiem, że nie pokaże wszystkiego. W końcu to matka jego dzieci! Zdarzały się jej już bardzo seksowne sesje, ale magazyn dla mężczyzn to co innego. Kategorycznie zabronił jej epatować nagością”, mówi znajomy pary. Sesja dla magazynu “Playboy” to prezent, jaki Natasza zrobiła sobie na 38.urodziny, które obchodziła 17 sierpnia. “Stanęło na tym, że choć Natasza pokaże się nago, to będzie to zrobione w dobrym guście i bez epatowania wulgarną golizną”, dodaje osoba z otoczenia pary. Czekacie na sesję Nataszy Urbańskiej dla “Playboya” ? Bez względu na to, ile pokaże Natasza, jesteśmy pewnie, że to będzie piękna sesja! (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = "//connect.facebook.net/pl_PL/sdk.js#xfbml=1&version=v2.3"; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, ''script'', ''facebook-jssdk'')); Dziś urodziny obchodzi Natasza Urbańska. Z tej okazji możemy już wam zdradzić, kto będzie na okładce wrześniowego PLAYBOYA!!!Sto lat, Nataszo. Posted by Playboy Polska on 17 sierpnia 2015 Zobacz: Natasza Urbańska i...