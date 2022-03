Natasza Urbańska po swoim koncercie na rzecz Ukrainy: "W tej branży są prawdziwe przyjaźnie"

Kiedy 25 lat temu „Metro” wystawiano w Teatrze Dramatycznym, kolejki po bilety sięgały kilkaset metrów. Nic dziwnego, każdy chciał zobaczyć pierwszy, całkowicie polski musical, w którym aktorzy nie tylko świetnie śpiewali, ale także prezentowali na scenie techniki tańca nieznane dotąd w Polsce. Spektakl szybko zyskał grono wiernych wielbicieli, a ci najbardziej zagorzali obejrzeli musical ponad 300 razy! Fani przyjeżdżali do Warszawy z całej Polski, czekali na swoich ukochanych aktorów godzinami, m.in. na Edytę Górniak , Katarzynę Groniec , Basię Melzer , Roberta Janowskiego czy Dariusza Kordka , by po występie wziąć autograf i choć chwilę z nimi porozmawiać. W rozmowie z magazynem „Party”, Janusz Józefowicz zdradził, że gdy kompletował obsadę, nikt nie wróżył im sukcesu. Po pierwsze nikt, nie wierzył w sukces przedstawienia . Po drugie ­nie było w Polsce aktorów, którzy jednocześnie świetnie tańczą i śpiewają. Ale to co ćwierć wieku temu zrobił Józefowicz wstrząsnęło aktorskim światkiem . Powód? Jako pierwszy reżyser w Polsce rozpoczął otwarte castingi, na które mógł się zgłosić każdy człowiek z ulicy, który ma talent! Przez dwa lata udało mu się wybrać sto osób, które… Podzieliliśmy ich na grupy i zamknęliśmy na AWF-ie, gdzie godzinami przygotowywali się do premiery. Wymagałem od nich dyspozycyjności i całkowitego poświęcenia – powiedział „Party” Józefowicz. Wielu aktorów do dziś nazywa Janusza Józefowicza tyranem, całkowicie poświęconym idei. Dlaczego? - Na czas prób kazałem wszystkim pożegnać rodziny i przyjaciół. Był zakon i… ciężka praca – tłumaczy Józefowicz. Gdyby spisać całą historię „Metra” i jego...