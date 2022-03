Justyna Steczkowska straciła kontrakt reklamowy z marką Gatta po tym, jak w mediach pojawiło się jej oświadczenie o separacji z mężem, Maciejem Myszkowskim - takie informacje podał jakiś czas temu Fakt. Piosenkarka dopiero teraz odniosła się do tych plotek. W swoim oświadczeniu zaznacza, że są one nieprawdziwe. Gwiazda nadal będzie twarzą seksownej bielizny. Justyna Steczkowska straciła kontrakt przez rozstanie z mężem? Justyna Steczkowska dwa lata temu ponownie została twarzą popularnej marki bieliźnianej. Od tamtej pory współpraca między diwą a firmą układa się dobrze. W wyniku ostatnich wydarzeń w życiu prywatnym artystka miała rzekomo stracić kontrakt, ponieważ firma nie chce być utożsamiania z kontrowersjami. Podano również, że trwają poszukiwania następczyni Steczkowskiej. Na Facebooku Justyny pojawiło się długie oświadczenie w tej sprawie. Dla zainteresowanej ważniejszy jest jednak inny fakt - dołączenie do koncertów "Władca Pierścieni", które już niedługo odbędą się w całej Polsce: Kochani! Proszę przeczytajcie poniższe oświadczenie. Fantazja kolorowych mediów KOLEJNY raz mija się z FAKT-ami 😜 Jak zwykle 😄😄😄 Ale to w sumie mało ważne w porównaniu z moją niespodzianką dla Was!!! MAM ZASZCZYT ZAKOMUNIKOWAĆ, ŻE DOŁĄCZYŁAM NA ZAPROSZENIE SAMEGO HOWARDA SHORE DO DRUŻYNY PIERŚCIENIA! BĘDĘ GOŚCIEM SPECJALNYM KONCERTU "WŁADCA PIERŚCIENI", AŻ W PIĘCIU MIASTACH POLSKI 😍😍😍 ZAPRASZAM ❤️ Bilety na te wyjątkowe muzyczne spotkania znajdziecie na stronie: WWW.ROYALCONCERT.PL Zobacz: TYLKO U NAS! Mąż Justyny Steczkowskiej, Maciej, pierwszy raz o ich rozstaniu! "Życie pokaże, czy..." Dalej Justyna Steczkowska przechodzi do rzeczy. Gwiazda zamieściła na swoim Facebooku oświadczenie Gatty, w którym wypunktowane jest to, co było niezgodne z prawdą i prosi o sprostowanie. PROŚBA O...