W ostatnich tygodniach wiele emocji wzbudziła nowa sztuka reżyserowana przez Janusza Józefowicza, czyli "Legalna blondynka". Mówiono o tym, że główną rolę ma zagrać Doda, która podobno zrezygnowała, a jej miejsce zajęła Barbara Kurdej-Szatan. Aktorka zdradziła jaki jest Józefowicz. Zobacz: Kurdej-Szatan zagra u Józefowicza. Aktorka zdradza jakim jest reżyserem

Niedługo po ogłoszeniu głównej aktorki okazało się, że będzie ona dzieliła rolę razem z Nataszą Urbańską. Gwiazda postanowiła poświęcić się dla roli z specjalnie na potrzeby sztuki przefarbowała włosy na blond. W rozmowie z naszą reporterką opowiedziała o tym jak otrzymała angaż do tej roli i jak czuje się w nowym kolorze włosów. Jej wyznanie było dość zaskakujące:

Ja nie brałam w ogóle pod uwagę tego projektu. Janusz powiedział, że szuka blondynki, więc powiedziałam, że jest taka Basia Kurdej, fajna, tańczy i śpiewa. I ta sugestia została przyjęta, także bardzo się cieszyłam. Po czym okazuje się, że pan Janusz Szydłowski, dyrektor teatru, marzył, żebym zagrała tę rolę i zadzwonił do mnie i zaprosił mnie do tej roli. Specjalnie do tej roli zmieniłam kolor włosów, jeszcze się nie odnajduje w tej blondynce, bo to jest dopiero drugi dzień.