Natalia Szroeder już wkrótce zadebiutuje w nowej roli! Piękna wokalistka została prowadzącą nowego talent show w Polsacie "The Four - Bitwa o sławę". To dla gwiazdy będzie zupełnie nowe wyzwanie zawodowe.

Natalia Szroeder prowadzącą "The Four - Bitwa o sławę"

Już za niespełna miesiąc rozpocznie się wiosenna ramówka telewizji Polsat. Stacja zdecydowała się wprowadzić nowy format jakim jest "The Four - Bitwa o sławę". Będzie to kolejny program typu talent show. Jak wiadomo takie produkcje cieszą się w Polsce ogromnym zainteresowaniem i wylansowały mnóstwo znanych nazwisk. Jakie zatem będą zasady nowego programu Polsatu?

Wyłonieni na castingach najzdolniejsi wokaliści staną przed publicznością i jurorami, aby wykonać utwór. Jeżeli dany uczestnik otrzyma od składu sędziowskiego 3xTAK, wtedy też przechodzi dalej, aby zmierzyć się z osobami z tzw. wielkiej czwórki. Wtedy też to do publiczności będzie należał wybór kto zostaje, a kto będzie musiał opuścić show.

Program zapowiada się więc niezwykle emocjonująco, a tym bardziej podkręca atmosferę wiadomość o tym, że prowadzącą show została... Natalia Szroeder. Wokalistka ma już doświadczenie w roli prowadzącej - była m.in. gospodynią festiwalu w Sopocie. W jury zasiądą natomiast Igor Herbut oraz Natalia Nykiel i Kuba Badach, o których informowaliśmy jako pierwsi!

Myślicie, że Natalia sobie poradzi jako prowadząca?

"The Four - Bitwa o sławę" zadebiutuje już na początku marca 2020 roku!