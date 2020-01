Natalia Szroeder odważyła się na ogromną zmianę! Nie ma śladu po jej pięknych długich włosach. Do tej pory rzadko eksperymentowała ze swoimi fryzurami, przyzwyczajając fanów do tego, że zazwyczaj nosi rozpuszczone włosy lub upięte w kucyk. Jednak kiedy decyduje się na metamorfozy, to są one diametralne. Jeszcze nie tak dawno zdecydowała się na ścięcie długich włosów na boba. Jesienią gwiazda powróciła do poprzedniej fryzury, a teraz czas na kolejne zmiany! Koleżanka z branży pomyliła ją z Maffashion! Jak teraz wygląda Natalia Szroeder?

Natalia Szroeder w nowej fryzurze

Natalia Szroeder zaskoczyła swoich fanów, prezentując zupełnie nową fryzurę. Młoda wokalistka zdecydowała się na grzywkę oraz rozjaśnienie dotychczasowego koloru o kilka tonów.

wiosna w blokach startowych 🌺 - opisała swój nowy wizerunek pod zdjęciem.

Wiosenny klimat dodatkowo podkreślił kwiatowy kombinezon Natalii. Zdjęcie niemalże natychmiastowo skomentowała Joanna Opozda, która początkowo była pewna, że jest to zdjęcie... Maffashion!

- Myślałam ze to @maffashion_official 🤭😜 - napisała Joanna Opozda

- Mega grzywka - dodała Lanberry

Pod zdjęciem pojawiło się również mnóstwo komentarzy chwalących nowy wizerunek Natalii. Niektórzy dostrzegli podobieństwo gwiazdy do jej siostry Marceliny:

Jesteście teraz z siostrą jak bliźniaczki

Też widzicie te podobieństwo?

Natalia Szroeder zaprezentowała się w zupełnie nowej, wiosennej odsłonie. Pasuje jej taka fryzura?

Po dotychczasowej fryzurze Natalii nie ma ani śladu. Dobra zmiana?

Czy Natalia Szroeder w nowej fryzurze jest podobna do swojej siostry Marceliny?