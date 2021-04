Ciężarna Ida Nowakowska razem z mężem kupuje wyprawkę dla dziecka! Przyszła mama zrobiła gigantyczne zakupy. ZDJĘCIA

Ida Nowakowska z niecierpliwością oczekuje na narodziny swojego pierwszego dziecka. Poród gwiazdy zbliża się wielkimi krokami i to już naprawdę ostatni dzwonek na przygotowanie wyprawki dla malucha. Z tego też względu ostatnio piękna prowadząca "Pytanie na śniadanie" wybrała się razem z mężem na zakupy do butiku z artykułami dla dzieci, a paparazzi uchwycili ten moment na zdjęciach.

Zobaczcie sami, co takiego wybierała Ida! Wygląda na to, że zakupy były bardzo udane.

Zobacz także: Ida Nowakowska rodzi lada chwila! Planuje przerwę od pracy? Wiemy, jakie ma plany!

Ida Nowakowska kupuje wyprawkę dla dziecka

Już za kilka tygodni spełni się jedno z największych marzeń Idy Nowakowskiej - gwiazda TVP zostanie mamą! Pomimo zaawansowanej ciąży, Ida wciąż pracuje i wygląda na to, że świetnie się czuje w ciąży. W dalszym ciągu prowadzi "Pytanie na śniadanie", a także zasiada w jury programu "Dance Dance Dance". Tancerka nie zapomina również o swoich fanach i jest aktywna na Instagramie.

Ale wielkimi krokami zbliża się już poród gwiazdy, a co za tym idzie, czas skompletować wyprawkę dla malucha! Kilka dni temu Ida Nowakowska i jej mąż wybrali się do sklepu z artykułami dla dzieci i zrobili gigantyczne zakupy, a paparazzi uważnie śledzili każdy ich krok. Para wyszła z kilkoma ogromnymi siatkami zakupów i patrząc na ich miny, chyba kupili wszystko, co zaplanowali!

Zobaczcie zdjęcia!

Ida i jej mąż skrupulatnie przeglądali wszystkie produkty.

Wygląda na to, że para chętnie słuchała również podpowiedzi pracownicy sklepu.

Patrząc na te wszystkie piękne rzeczy, wybór wyprawki z pewnością nie był łatwy.

Pokój malucha z pewnością będzie przepiękny!

Małżeństwo wyszło z kilkoma ogromnymi siatkami zakupów. Chyba większość spraw związanych z wyprawką została załatwiona.

Idzie życzymy dużo zdrowia i szczęśliwego rozwiązania!