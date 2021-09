Natalia Siwiec założyła za duże buty i zaliczyła wpadkę? Zobaczcie zdjęcia! 

Na wczorajszej premierze filmu "Jesteś Bogiem" pojawiło się kilkanaście gwiazd polskiego show-biznesu. Wśród nich furorę robiły stylizacje czołowych celebrytek m.in Anny Wendzikowskiej w sukience Bizuu, Anny Samusionek w spódnicy z modnym rozcięciem czy Michała Szpaka w czerni od stóp do głów. My skupimy się jednak na udanych stylizacjach Dody, Grażyny Torbickiej i Natalii Siwiec. Pierwsza z nich miała na sobie dopasowaną mini sukienkę, odważne siatkowane kozaki o długość za kolano, do których dodała (uwaga: totalna nowość na salonach) mundurową czapkę. Tą stylizacją Doda udowodniła, że nadal potrafi zaskakiwać pomysłowością łączenia ze sobą zupełnie różnych stylistyk. Fanka kobiecej elegancji, Grażyna Torbicka , była ubrana w zwiewną sukienkę o nieregularnej długości, do której założyła klasyczne szpilki w kolorze nude. Jednak to, czym najbardziej zwracała uwagę jej stylizacja, to przede wszystkim zastosowany na niej efekt farbowania. Ta niecodzienna kreacja była na tyle wyrazista, że dodatki były już całkowicie zbędne. Stała bywalczyni imprez , Natalia Siwiec , pozowała przed obiektywami w jedwabnej sukience na jedno ramię, przypominającej apaszkę od Hermesa. Do niej dobrała neutralny szary pasek i świetne buty ozdobione sznurkami. Natalia zdecydowanie pokazała klasę. Tak prezentują się te i inne gwiazdy obecne na premierze filmu „Jesteś Bogiem”: