3 z 6

Płaski brzuszek, wydatny biust i zgrabne nogi - czy można wyglądać lepiej?! I to w miesiąc po porodzie! Figura Natalii Siwiec zadziwiła jej fanki, niektóre wręcz nie dowierzają, że modelce udało się tak szybko wrócić do formy po urodzeniu dziecka. Co piszą? Sprawdź na następnej stronie!