Natalia Lesz długo kazała czekać na swój nowy teledysk "In Love", ale warto było czekać, bo wzbudził on mnóstwo kontrowersji. W klipie bowiem Natalia porusza problem sponsoringu i nie brakuje w nim bardzo sugestywnych scen z udziałem dużo starszego mężczyzny. Niektórzy ocenili nawet, że Lesz posunęła się za daleko. Przypomnijmy: Natalia Lesz uwodzona przez starszego sponsora w najnowszym teledysku

Premiera klipu miała na celu sprowokowanie dyskusji na temat sponsoringu i to się wokalistce udało. Natalia była niedawno gościem w "Dzień Dobry TVN", gdzie rozmawiała o problemie z Magdą Mołek, a teraz udzieliła obszernego wywiadu portalowi NaTemat.pl, w którym tłumaczy swoją decyzję o nagraniu takiego teledysku. Gwiazda śmiało wyznaje, że sponsoring to element show-biznesu i jej również zdarzały się propozycje od starszych facetów na wysokich stanowiskach.

Tak miałam propozycje sponsoringu w różnych formach - protekcyjnych i materialnych. Takie propozycje są zjawiskiem dość powszechnym, jeśli chodzi o showbiznes, ale występują również w każdej innej pracy. Były to okoliczności biznesowe. Najczęściej wynikało to na spotkaniach podczas uzgodnień dotyczących kontraktów, nowych projektów, czy castingów. Były to osoby, które chciały w jakiś sposób decydować o mojej karierze bądź miały pozornie duży wpływ na nią - tłumaczy w rozmowie z NaTemat.pl