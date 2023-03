Natalia Kukulska w wyjątkowy sposób wspomina Annę Jantar: "43 lata minęły odkąd nie powstał żaden nowy kadr"

Anna Jantar świętuje dziś 70 urodziny. Jak by wyglądała dziś? Jak zginęła?

Natalia Kukulska opublikowała przepiękne zdjęcie Anny Jantar, aby uczcić jej urodziny. Dziś mama piosenkarki skończyłaby 70 lat. Natalia przyznała, że trudno jest jej sobie wyobrazić jak jej mama mogłaby wyglądać dzisiaj. Z okazji jej urodzin dodała wzruszający wpis. Zobaczcie, co napisała. Zobacz także: Natalia Kukulska pokazała wzruszającą kartkę z pamiętnika Anny Jantar! Te słowa wpisała w dniu narodzin córki Natalia Kukulska uczciła 70. urodziny Anny Jantar Natalia Kukulska uczciła urodziny Anny Jantar. Jej mama obchodziłaby dzisiaj 70. urodziny. Piosenkarka przyznała, że trudno jej sobie wyobrazić jak jej mama mogłaby wyglądać dzisiaj. W końcu na fotografiach oraz wspomnieniach w jej sercu czas się zatrzymał, a Anna Jantar wciąż ma jedynie 29 lat... Dziś moja mama świętowałaby 70 urodziny. Wyobrażacie sobie ją w tym wieku? Ja nie umiem... bo na zdjęciach zawsze młoda i piękna. Przy okazji urodzin mamy postanowiła podzielić się przepiękną fotografią, na której Anna Jantar pozuje pod drzewem: Z okazji tych urodzin dostałam niezwykły prezent, którym dzielę się z Wami - zdjęcie, które zdobyli niedawno jej wierni fani z E-muzeum Anny Jantar autorstwa pana Macieja Bronarskiego. Bardzo dziękuję za tę niespodziankę i za pamięć, nie tylko wiernych fanów. Jej śpiew, do którego cały czas wracamy, te uchwycone drgania fal to namacalne wręcz odczucie, że ciągle żyje i ma się wspaniale. Mamo, wiedz, że dziś świętujemy Twoje urodziny, ciesząc się, że byłaś i dziękując, że rozsiałaś tyyyyle słońca! 🌺🌞🌻❤️🙌☁️ Piękne słowa! Od śmierci Anny Jantar minęło już 40 lat... Życie przepięknej mamy Natalii Kukulskiej skończyło się nagle w okrutnej katastrofie samolotu w okolicach warszawskiego Okęcia. Dokładnie 14 marca 1980...