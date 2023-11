Natalia Kukulska odnalazła nieznane pamiątki po swoich rodzicach. Artyści pozostawili po sobie niezwykłe nagrania, których nikt do tej pory nie słyszał. Małżeństwo pracowało razem w latach 70. Czy Natalia podzieli się z nami swoim odkryciem?

Od śmierci matki Natalii Kukulskiej, Anny Jantar, minęło już 39 lat. Z kolei ojciec sławnej piosenkarki, Jarosław Kukulski, odszedł 9 lat temu. Artystka robi wszystko, by pamięć o jej rodzicach nie zginęła. Ostatnio odbył się nawet koncert Życia mała garść, podczas którego zaprezentowano ich najpiękniejsze przeboje.

Niedawno piosenkarka wróciła do mieszkania na warszawskim Wawrzyszewie, w którym to Kukulscy mieszkali w latach 70. Przy ulicy Reymonta 21 Natalia odnalazła pamiątki po rodzicach. Okazuje się, że Anna i Jarosław komponowali razem utwory!

Odkryłam, jak czasami razem pracowali. Wiemy, że mój tata był kompozytorem, ale nie wiemy, że komponował czasami z moją mamą. To znaczy: grał na pianinie, a mama śpiewała. On miał jakąś propozycję linii melodycznej, ale przez nią to przechodziło, ona sobie czasami ją zmieniała. Mówiła: "Nie tak, jeszcze raz". Bardzo fajne, taki proces twórczy, oni robili to po prostu w duecie - powiedziała Kukulska w "Na Żywo".