Natalia Kukulska wyznała, że przestała chodzić do kościoła. Nie spodobało się to jej fanom. Odpowiedziała ostro: "Tracić takich jak pani to zyskać"

Natalia Kukulska wyznała, że przestała chodzić od kościoła. Jej wypowiedź wywołała w sieci niemałą dyskusję. Wielu fanom piosenkarki nie spodobało się to wyznanie i postanowili skrytykować ją w sieci.

Przestałam chodzić do kościoła. Mam w sobie dużo sentymentu do wielu myśli. Może sentyment to złe słowo, mam wielki szacunek. (...) Ale no nie dałam rady po prostu - wyznała Natalia w rozmowie z Żurnalistą.

To zwierzenie wywołało lawinę krytyki, z którą Natalia Kukulska musiała się zmierzyć.

Natalia Kukulska przestała chodzić do kościoła. "Nie dałam rady"

Natalia Kukulska nie ukrywa, że wywodzi z się religijnej rodziny, w której wiara zawsze odgrywała ważną rolę. W nowym wywiadzie dla Żurnalisty wspomniała nawet o swojej ukochanej mamie i wspomnieniu, o którym opowiadała jej babcia:

Kiedy Karol Wojtyła został papieżem… To wydarzenie było bardzo mocno przeżyte w mojej rodzinie. Babcia wspominała mi później, że moja mama w tym momencie uklękła przed telewizorem i płakała

Natalia Kukulska również zawsze była bardzo wierząca, jednak zdradziła, że od pewnego czasu przestała chodzić do kościoła. Przyznała, że wciąż ma szacunek do wartości i nauki, które płyną z nauk głoszonych przez Kościół jednak wydarzyło się coś, co sprawiło, że musiała się odsunąć od niego:

Dodała również:

Najgorsze jest to, że osób, które podejmują merytoryczne rozmowy, których ja bym miała ochotę posłuchać i z nich czerpać, jest niewiele. Są wspaniali księża, których z przyjemnością słucham, którzy są dla mnie takim "ufff". Jest "Tygodnik Powszechny" i jest... a już nie będę mówiła - zakończyła.

Natalia Kukulska odpowiada na krytykę fanki za to, że odeszła z kościoła

Internauci doskonale kojarzą Natalię Kukulską nie tylko z autorskiej działalności muzycznej, tragicznej historii związanej z mamą Anną Jantar, ale również z religijności. Z radością słuchali kolęd w jej wykonaniu podczas telewizyjnych koncertów, w których brała udział, dlatego mocno zszokowało ich wyznanie, że przestała chodzić do kościoła. Po głośnym wywiadzie u Żurnalisty, na profilu Natalii Kukulskiej zaczęły pojawiać się komentarze zawiedzionych fanów:

- Pani Natalio mi jest jednak przykro, pamiętam jak Pani śpiewała "Zbawienie przeszło przez krzyż" do dziś to słyszę to w mojej głowie i te wszystkie koncerty dla papieża. Gdzie ta wiara, co się stało. Wiara to Chrystus i tylko on. Pozdrawiam zachęcam do refleksji, nie pędźmy za tłumem, bo tam nic nie ma tylko ciemność.

Natalia Kukulska nie pozostawiła tego bez odpowiedzi:

- Śpiewałam i będę śpiewać… Wiarę się ma się w sercu i proszę o nią być spokojnym 😏

Jednak to nie jedyny komentarz od oburzonych internautów. Jedna z fanek mocno skomentowała postawę Natalii Kukulskiej, zarzuciła jej brak honoru oraz stwierdziła, że "straciła w jej oczach":

- Dzisiaj czytałam, że Pani odeszła od Kościoła, bo podobno niewielu jest księży, których Pani ma ochotę posłuchać i z nich czerpać.... żałosne. To człowiek chodzi do Boga się modlić czy do księdza? Poza tym Kościół jest Ciałem Chrystusa i to z Jezusa mamy czerpać, czyli słuchać Jego Słowa, żywić się Eucharystią itp. Ale nie ważne. Nie będę Pani tego tłumaczyć, bo Pani wiedza jest zerowa. Uwielbiałam Pani mamę. A Pani? Straciła w moich oczach. Tylko proszę nie śpiewaj kolęd, nawet dla tradycji, bo teraz będą uszy boleć jak Cię zobaczę i usłyszę. Wiem Pani Natalio, że dobrze płacą za śpiewanie kolęd, ale miej honor i nie rób tego więcej.

Natalia Kukulska również na ten komentarz odpowiedziała zdecydowanie, broniąc swojego zdania oraz decyzji:

- 🤦🏻‍♀️ zatem tracić takich jak pani… to zyskać - odpowiedziała Natalia Kukulska

Co sądzicie o decyzji Natalii Kukulskiej na temat odejścia z Kościoła?